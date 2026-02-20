Весной организму не хватает одного важного витамина
Врач Тарасов: весной организму человека не хватает витамина С
Весной многие люди сталкиваются с нехваткой витамина С, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Тарасов. По его словам, в зимний период организм расходует запасы этого важного элемента, и с приходом тепла возникает дефицит. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметил, что витамин можно получить из свежих овощей и фруктов, а также из ферментированных продуктов, например, квашеной капусты.
«В 150 граммах капусты содержится суточная норма витамина С», — подчеркнул он.
Цитрусовые, такие как лимоны, также богаты этим элементом. Однако не стоит добавлять их в горячий чай или воду, так как высокая температура разрушает полезные вещества, оставляя лишь кислый вкус. Чтобы поддерживать здоровье весной, важно следить за рационом.