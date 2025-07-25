Индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025: кому и насколько повысят выплаты
С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчёт страховой пенсии. О том, кому увеличат размер выплат, как рассчитать индексацию пенсии и узнать о пенсионных балах, читаете в материале «Радио 1»
Кому повысят пенсии 1 августа 2025
В последний месяц лета перерасчёт пенсий коснётся граждан, которые в течение 2024 года были официально трудоустроены и за них работодатели уплачивали страховые взносы.
Как рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, суть августовского повышения заключается в том, что пенсионер, продолжая трудовую деятельность, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Эти баллы и переводятся в денежный эквивалент.
На сколько вырастут пенсии
Вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трём ИПК. Так, в 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии составит 437 рублей 7 копеек.
Перерасчёт осуществляется автоматически, подавать заявление или посещать Социальный фонд не нужно.
Как рассчитать индексацию пенсии
Чтобы рассчитать индексацию пенсии, нужно умножить сумму выплаты на процент индексации. Например, в январе и феврале 2025 года страховую пенсию проиндексировали на 9,5%. Это значит, что размер прошлогодней выплаты нужно умножить на 1,095. Допустим, вы получали 15 000 рублей в месяц, значит надо 15 000 * 1,095 = 16 425. Значит, 1 февраля сумма страховой пенсии составила 16 425 рублей.
Чтобы узнать точную сумму проиндексированной пенсии, нужно зайти в личный кабинет на сайте Социального фонда или на «Госуслугах» и заказать онлайн-справку. Вы получите официальный документ, где размер пенсионных выплат будет указан с точностью до копейки.
Что такое пенсионные баллы как их получить
Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), — это условные единицы, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности и другие периоды, учитываемые при расчёте страховой пенсии. Эти баллы отражают, сколько взносов было уплачено в пенсионную систему, и влияют на размер будущей пенсии.
Работодатель делает за работника взносы в Социальный фонд. Чем больше зарплата, тем выше взносы и больше баллов можно получить. Но есть верхний потолок — не более 10 баллов в год для страховой пенсии.
Пенсионные баллы начисляются не только если вы официально трудоустроены, но и в других случаях, а именно:
1. Уход за ребёнком до полутора лет. За первого ребёнка дают 1,8 балла, за второго — 3,6, за третьего и четвёртого — 5,4. Время ухода засчитывают в трудовой стаж, если родитель работал официально до или после того, как ухаживал за ребёнком.
2. Срочная военная служба. За неё начисляют 1,8 балла.
3. Уход за близкими, нуждающимися в помощи. Это инвалид I группы, ребёнок с инвалидностью или пожилой человек старше 80 лет.
4. Переезд с мужем или женой, работающими военнослужащими (в местах, где нет возможности официально работать).
5. Переезд с мужем или женой, работающими в дипломатической сфере (в другую страну).
Как узнать о своих пенсионных баллах
Информацию о своих пенсионных баллах можно получить через портал госуслуг. Для этого на главной странице нужно выбрать раздел «Каталог услуг», затем «Пенсия, пособия и льготы», после «Выписка из лицевого счёта в СФР» и «Получить выписку».
Кроме того, узнать о пенсионных баллах можно в Социальном фонде. Нужно прийти в отделение фонда по месту жительства с паспортом и СНИЛС. Выписку подготовят за один рабочий день. Также информацию о пенсионных баллах можно получить в МФЦ. Потребуются те же документы — паспорт и СНИЛС.