25 июля 2025, 17:44

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчёт страховой пенсии. О том, кому увеличат размер выплат, как рассчитать индексацию пенсии и узнать о пенсионных балах, читаете в материале «Радио 1»





Содержание Кому повысят пенсии 1 августа 2025 На сколько вырастут пенсии Как рассчитать индексацию пенсии Что такое пенсионные баллы как их получить Как узнать о своих пенсионных баллах



Кому повысят пенсии 1 августа 2025

На сколько вырастут пенсии

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

Как рассчитать индексацию пенсии

Что такое пенсионные баллы как их получить

Фото: iStock/Ilya Ginzburg



Как узнать о своих пенсионных баллах