Работающим пенсионерам напомнили о праве на дополнительный отпуск

18 июля 2025, 03:05

Солодовникова: работающим пенсионерам положен дополнительный двухнедельный отпуск

Фото: iStock/Inside Creative House

Работающие пенсионеры в России имеют право на ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.