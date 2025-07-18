Работающим пенсионерам напомнили о праве на дополнительный отпуск
Работающие пенсионеры в России имеют право на ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.
Солодовникова пояснила, что данное право закреплено в статье 128 Трудового кодекса РФ. Однако для получения отпуска без сохранения заработной платы работающему пенсионеру по старости необходимо подать работодателю письменное заявление.
Эксперт также напомнила, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет стандартные 28 дней, как и для других категорий работников. При этом его продолжительность может варьироваться в зависимости от региональных особенностей, характера трудовой деятельности и наличия социальных льгот.
В конце июня сообщалось, что средний размер пенсии в России достиг почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. По сравнению с 1 января, когда средняя пенсия равнялась 23 175 рублей в месяц, наблюдался небольшой рост (на 273 рубля).
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