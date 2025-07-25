«Банк России молодец»: Экономист оценил снижения ключевой ставки до 18%
Экономист Разуваев: медленное снижение ключевой ставки облегчит жизнь бизнесу
Постепенное снижение ключевой ставки является правильным подходом. Так считает экономист Александр Разуваев.
25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 18%, как ранее и прогнозировали многие эксперты. Это стало вторым снижением подряд после того, как ставка оставалась на уровне 21% семь месяцев подряд.
По словам экономиста, ЦБ мог сильнее снизить ключевую ставку, однако не стал этого делать из-за вероятных рисков.
«Позитивно то, что тренд на снижение ставки есть. Люди считают, что будет 15–16% на конец года. Я не уверен, что рынок акций мгновенно подрастёт, потому что всё-таки ожидания были именно такие. Но то, что тренд на снижение есть, — это очень хорошо для рынка акций», — пояснил Разуваев в беседе с Life.ru.
По его словам, снижение ключевой ставки приведет к постепенному ослаблению рубля. А вот резкая девальвация рубля сделала бы невозможным дальнейшее снижение ключевой ставки.
«Банк России молодец», — подчеркнул Разуваев.
При этом хейтерам Банка России, которые недовольны его действиями, эксперт посоветовал «напиться и разбить башку о стену, потому что им до Банка России, как до соплей».