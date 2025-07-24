Эксперт высказалась о важности решения жилищного вопроса для молодых семей

24 июля 2025, 13:02

Волынец: нужно помогать семьям решить жилищный вопрос

Фото: istockphoto/TannySolt

Российским семьям нужно помогать в решении жилищного вопроса. Такое мнение в беседе с порталом «Татар-информ» высказала эксперт Ирина Волынец.





Собеседница уверена, что молодым супругам в таком случае будет проще решиться на рождение первенца. Волынец обратила внимание, что у многих семей нет детей. Более того, по ее словам, некоторые люди не собираются рожать после заключения брака.





«…Нужно повышать меры поддержки семей с детьми и помочь нашим семьям решить жилищный вопрос, потому что когда семьям негде жить, они не только не рожают детей, но и семью не создают», — сказала Волынец.

