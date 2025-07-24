Эксперт высказалась о важности решения жилищного вопроса для молодых семей
Волынец: нужно помогать семьям решить жилищный вопрос
Российским семьям нужно помогать в решении жилищного вопроса. Такое мнение в беседе с порталом «Татар-информ» высказала эксперт Ирина Волынец.
Собеседница уверена, что молодым супругам в таком случае будет проще решиться на рождение первенца. Волынец обратила внимание, что у многих семей нет детей. Более того, по ее словам, некоторые люди не собираются рожать после заключения брака.
«…Нужно повышать меры поддержки семей с детьми и помочь нашим семьям решить жилищный вопрос, потому что когда семьям негде жить, они не только не рожают детей, но и семью не создают», — сказала Волынец.Она подчеркнула, что на рождение второго малыша родители решаются легче, поскольку соответствующий страх уходит после рождения первого ребенка.