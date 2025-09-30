30 сентября 2025, 16:01

В 2026 году пенсии и связанные с ними выплаты заметно поднимут. Страховые платежи вырастут уже с начала года, соцпособия получат прибавку чуть позже, а для работающих пенсионеров предусмотрено несколько этапов повышения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Как поменяются пенсии в 2026 году

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января 2026 года. Минтруд объявил рост на 7,6%. В результате средняя страховая пенсия по старости поднимется до примерно 27,1 тыс. руб., то есть прибавка составит около 2 тыс. руб.

Социальные пенсии пересчитают с 1 апреля — рост составит 6,8%.

Для неработающих пенсионеров индексация пройдет в два этапа: сначала в феврале по официальной инфляции, затем в апреле с учётом доходов Соцфонда.

Работающие пенсионеры получат тройную корректировку: выплаты увеличат в феврале, апреле и августе.

Кому повысят пенсии в 2026 году

Пенсионерам по старости — и тем, кто не работает, и тем, кто продолжает трудиться.

Получателям социальных пенсий, в том числе инвалидам и другим нетрудоспособным гражданам.

Людям, чья пенсия связана с потерей кормильца.

Родителям и семьям.

Какие выплаты проиндексируют в 2026 году