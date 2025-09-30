Индексация пенсий в 2026 году: власть обещает прибавки, но не всем — кто получит больше, а кто останется ни с чем
В 2026 году пенсии и связанные с ними выплаты заметно поднимут. Страховые платежи вырастут уже с начала года, соцпособия получат прибавку чуть позже, а для работающих пенсионеров предусмотрено несколько этапов повышения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Как поменяются пенсии в 2026 году
- Страховые пенсии проиндексируют с 1 января 2026 года. Минтруд объявил рост на 7,6%. В результате средняя страховая пенсия по старости поднимется до примерно 27,1 тыс. руб., то есть прибавка составит около 2 тыс. руб.
- Социальные пенсии пересчитают с 1 апреля — рост составит 6,8%.
- Для неработающих пенсионеров индексация пройдет в два этапа: сначала в феврале по официальной инфляции, затем в апреле с учётом доходов Соцфонда.
- Работающие пенсионеры получат тройную корректировку: выплаты увеличат в феврале, апреле и августе.
Кому повысят пенсии в 2026 году
- Пенсионерам по старости — и тем, кто не работает, и тем, кто продолжает трудиться.
- Получателям социальных пенсий, в том числе инвалидам и другим нетрудоспособным гражданам.
- Людям, чья пенсия связана с потерей кормильца.
- Родителям и семьям.
Какие выплаты проиндексируют в 2026 году
- Страховые пенсии по старости — индексируют с 1 января на 7,6%.
- Социальные пенсии — поднимут с 1 апреля на 6,8%.
- Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет увеличат до новых максимальных сумм. В бюджете заложено почти 1,4 трлн руб. на страховые выплаты по временной нетрудоспособности.
- Максимумы пособий вырастут значительно: пособие по временной нетрудоспособности превысит 207 тыс. руб. в месяц; пособие по беременности и родам может достигнуть 955,8 тыс. руб.; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих увеличат до 83 тыс. руб. Выплаты по уходу будут индексировать с 1 февраля в соответствии с фактической инфляцией.
- В целом через Социальный фонд в 2026 году планируют направить более 18,7 трлн руб., из них почти 13 трлн руб. — на пенсионные выплаты.
- Ещё одна новинка — семейная выплата: на неё заложено 119 млрд руб., она начнёт действовать в 2026 году и вернёт часть подоходного налога родителям двух и более детей.