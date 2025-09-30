Жители Бердска остались без отопления из-за повреждения тепловой сети
Жители нескольких улиц Бердска Новосибирской области остались без отопления из-за повреждения магистральной тепловой сети. Об этом рассказала местная жительница.
По данным Om1 Новосибирск, жители узнали об этом из сообщения в домовом чате. Людям приходится пользоваться электрическими обогревателями, поскольку в квартирах сейчас очень холодно.
«Ресурсоснабжающая организация ФГУП «УЭВ» сообщила о повреждении магистральной тепловой сети. В связи с чем прекращена подача отопления и снижены параметры ГВС с 10:00 17.09 до 17:00 29.09», — приводит издание текст объявления.
Отмечается, что без отопления остаются жители более чем 10 улиц. Когда в дома вновь вернётся тепло, пока неизвестно.