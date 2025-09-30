Жители Бердска остались без отопления из-за повреждения тепловой сети

30 сентября 2025, 12:24

Фото: iStock/Maryviolet

Жители нескольких улиц Бердска Новосибирской области остались без отопления из-за повреждения магистральной тепловой сети. Об этом рассказала местная жительница.





По данным Om1 Новосибирск, жители узнали об этом из сообщения в домовом чате. Людям приходится пользоваться электрическими обогревателями, поскольку в квартирах сейчас очень холодно.





«Ресурсоснабжающая организация ФГУП «УЭВ» сообщила о повреждении магистральной тепловой сети. В связи с чем прекращена подача отопления и снижены параметры ГВС с 10:00 17.09 до 17:00 29.09», — приводит издание текст объявления.