Пугачева сохранила за собой права на более 160 песен в РФ

30 сентября 2025, 12:29

РИА Новости: Певица Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в РФ

Фото: istockphoto/Davizro

Певица Алла Пугачёва сохраняет права на более 160 песен и в России может получать вознаграждение за их публичное исполнение. Об этом пишет РИА Новости.