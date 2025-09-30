Пугачева сохранила за собой права на более 160 песен в РФ
Певица Алла Пугачёва сохраняет права на более 160 песен и в России может получать вознаграждение за их публичное исполнение. Об этом пишет РИА Новости.
По данным реестра произведений российских правообладателей, в её фонде числится 166 песен: исполнительница является автором более 40 текстов и композитором 146 произведений, причём как минимум в 22 песнях она выступила и как автор, и как композитор.
Эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Павел Сурков отметил, что Российское авторское общество (РАО) стало основным реестром и учреждением, которое ведёт учёт и обеспечивает охрану прав правообладателей в стране.
По его словам, автор может передать управление правами другому агентству, но, судя по реестру, Пугачёва таких изменений не вносила, и потому до сих пор охрана её произведений осуществляется через РАО.
