В Кемерове уже на этой неделе откроют движение по Кузбасскому мосту
В Кемерове в ночь на 5 октября откроют движение по Кузбасскому мосту. Об этом журналистам сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
По данным «Сiбдепо», движение возобновят по пяти полосам. Шестая пока останется перекрытой из-за проведения работ по установке ограждения. Отмечается, что ремонт моста завершили на три недели раньше запланированного срока.
«На все ушло 3 года. Срок, который был установлен для запуска движения, — двадцатые числа октября. Но благодаря скоординированным действиям, движение будет запущено в субботу», — отметил Середюк.
Тем временем в Мытищах в микрорайоне Пирогово начали строить новый мост через реку Клязьму. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
По словам главы ведомства Марата Сибатулина, на сегодняшний день там ведутся подготовительные работы.
«Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе», — говорится в сообщении.
Планируется построить двухполосный мост рядом с имеющимся, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также здесь обустроят разворотные петли и съезды. Завершат строительство в I квартале 2028 года.