В Кемерове уже на этой неделе откроют движение по Кузбасскому мосту

30 сентября 2025, 12:06

Фото: iStock/Juan-Enrique

В Кемерове в ночь на 5 октября откроют движение по Кузбасскому мосту. Об этом журналистам сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», движение возобновят по пяти полосам. Шестая пока останется перекрытой из-за проведения работ по установке ограждения. Отмечается, что ремонт моста завершили на три недели раньше запланированного срока.





«На все ушло 3 года. Срок, который был установлен для запуска движения, — двадцатые числа октября. Но благодаря скоординированным действиям, движение будет запущено в субботу», — отметил Середюк.

«Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе», — говорится в сообщении.