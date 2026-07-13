13 июля 2026, 15:21

Фото: iStock/utah778

Инфаркт и инсульт в России больше не считают болезнями пожилых. Врачи все чаще принимают в реанимации пациентов 30–45 лет. Еще вчера человек работал, водил машину, встречался с друзьями и не думал о сердце или сосудах. Затем появляются резкая боль в груди, слабость в руке, нарушение речи или потеря сознания. За последние годы сердечно-сосудистые болезни «помолодели» примерно на 5–10 лет. Сосудистая катастрофа у 40-летнего пациента уже не вызывает у медиков удивления. Причина редко кроется в одном событии. Обычно опасный момент становится итогом многолетнего стресса, курения, плохого сна, высокого давления и незамеченных болезней. За десять лет частота инсультов среди россиян от 18 до 45 лет выросла на 23%. Каждый год в стране регистрируют около 400–450 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. На возраст от 18 до 44 лет приходится от 5% до 14% всех диагнозов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Чем инфаркт отличается от инсульта Цифры, которые заставляют задуматься Почему сосуды начинают разрушаться раньше Какие заболевания повышают риск инфаркта и инсульта Какие продукты приближают сосудистую катастрофу Что стоит добавить в рацион Как избежать ранних проблем с сердцем и сосудами Можно ли омолодить сердце и сосуды Помогают ли народные средства защититься от инфаркта и инсульта

Чем инфаркт отличается от инсульта

Фото: iStock/eternalcreative

Цифры, которые заставляют задуматься

Почему сосуды начинают разрушаться раньше

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Какие заболевания повышают риск инфаркта и инсульта

Какие продукты приближают сосудистую катастрофу

Фото: iStock/brizmaker

Что стоит добавить в рацион

Как избежать ранних проблем с сердцем и сосудами

Фото: iStock/utah778

Можно ли омолодить сердце и сосуды

Помогают ли народные средства защититься от инфаркта и инсульта