Инфаркт и инсульт в 35 лет не случаются на пустом месте: какие привычки годами разрушают сосуды и как заметить опасность раньше
Инфаркт и инсульт в России больше не считают болезнями пожилых. Врачи все чаще принимают в реанимации пациентов 30–45 лет. Еще вчера человек работал, водил машину, встречался с друзьями и не думал о сердце или сосудах. Затем появляются резкая боль в груди, слабость в руке, нарушение речи или потеря сознания. За последние годы сердечно-сосудистые болезни «помолодели» примерно на 5–10 лет. Сосудистая катастрофа у 40-летнего пациента уже не вызывает у медиков удивления. Причина редко кроется в одном событии. Обычно опасный момент становится итогом многолетнего стресса, курения, плохого сна, высокого давления и незамеченных болезней. За десять лет частота инсультов среди россиян от 18 до 45 лет выросла на 23%. Каждый год в стране регистрируют около 400–450 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. На возраст от 18 до 44 лет приходится от 5% до 14% всех диагнозов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Чем инфаркт отличается от инсультаИнфаркт и инсульт имеют общую основу — нарушение кровотока. Однако поражают они разные органы. При инфаркте страдает сердечная мышца. Сосуд, который питает сердце, перекрывает тромб или атеросклеротическая бляшка. Участок мышцы остается без кислорода и начинает погибать. Инсульт поражает головной мозг. Чаще всего он развивается по ишемическому типу, когда тромб перекрывает артерию. Реже происходит разрыв сосуда. Тогда кровь попадает в ткани мозга, возникает геморрагический инсульт.
Оба состояния требуют срочной медицинской помощи. В первые часы врачи могут восстановить кровоток, уменьшить объем поражения и снизить риск тяжелых последствий. Ожидание, попытки «отлежаться» или принять привычное обезболивающее отнимают драгоценное время. Инфаркт часто сопровождает давящая, жгучая или сжимающая боль за грудиной. Она может отдавать в левую руку, спину, шею, челюсть или верхнюю часть живота. Иногда человек чувствует нехватку воздуха, холодный пот, слабость, тошноту или беспричинный страх.
Инсульт обычно проявляется внезапной слабостью в руке или ноге, онемением половины лица, перекошенной улыбкой, нечеткой речью. Человеку трудно поднять обе руки, удержать равновесие, понять обращенные к нему слова. Также опасны резкая головная боль, ухудшение зрения, двоение в глазах и потеря сознания. При таких признаках нужно сразу звонить по номерам 112 или 103. Нельзя давать человеку еду, воду, алкоголь или неизвестные лекарства. Не стоит просить его самостоятельно ехать в больницу. Бригада скорой помощи начнет помощь уже в дороге.
Цифры, которые заставляют задуматьсяОколо 45 тысяч инсультов ежегодно происходят у россиян младше 45 лет. Примерно половина таких случаев приводит к тяжелой инвалидности. После сосудистой катастрофы молодой человек может столкнуться с нарушением речи, памяти, движений и способности работать. Мужчины чаще переносят инсульт раньше женщин. Однако в группе до 35 лет риск ишемического инсульта у женщин выше. Врачи связывают это с беременностью, послеродовым периодом, приемом гормональных контрацептивов и курением. Особую осторожность важно соблюдать женщинам с мигренью с аурой, повышенным давлением, ожирением и наследственной склонностью к тромбозам. Общее снижение смертности от болезней сердца и сосудов не отменяет проблему ранних инфарктов и инсультов. Современная медицина научилась быстрее спасать пациентов. При этом образ жизни многих людей создает условия для болезни задолго до 40-летия.
Почему сосуды начинают разрушаться раньшеГлавным врагом сосудов остается высокое артериальное давление. Гипертония повреждает стенки артерий, ускоряет появление бляшек и повышает риск разрыва сосуда. Болезнь часто развивается без явных симптомов. Голова может не болеть, самочувствие может оставаться обычным, а давление уже годами превышает безопасные значения.
Курение ускоряет образование тромбов и вызывает спазм сосудов. Риск несут сигареты, системы нагревания табака, электронные устройства и кальяны. Многие считают вейпы более безопасной заменой. Никотин все равно влияет на пульс, давление и состояние сосудистой стенки.
Алкоголь создает дополнительную нагрузку на сердце. Частые застолья повышают давление, нарушают сердечный ритм и способствуют набору веса. Особенно опасны большие дозы спиртного за короткий срок. После такой нагрузки у человека могут возникнуть аритмия, скачок давления и нарушение свертываемости крови. Малоподвижный образ жизни тоже играет важную роль. Офисная работа, поездки на машине, отдых с телефоном и отсутствие прогулок постепенно меняют обмен веществ. Вес растет, уровень сахара повышается, а мышцы теряют способность полноценно использовать глюкозу. Стресс усиливает действие остальных факторов. Постоянное напряжение мешает спать, толкает к перееданию, сигаретам, алкоголю и избытку кофеина. Организм не умеет жить в режиме постоянной тревоги без последствий для сердца.
Какие заболевания повышают риск инфаркта и инсультаСахарный диабет повреждает сосуды изнутри. Высокий уровень глюкозы влияет на кровь, сердце и нервную систему. Опасность представляет даже преддиабет. На этом этапе человек часто может изменить ситуацию с помощью снижения веса, движения и коррекции питания. Высокий холестерин приводит к формированию атеросклеротических бляшек. Они сужают сосуды и мешают нормальному кровотоку. Если поверхность бляшки повреждается, организм пытается «заклеить» участок тромбом. В этот момент и возникает риск закупорки артерии сердца или мозга.
Нарушения сердечного ритма требуют отдельного внимания. При фибрилляции предсердий кровь может застаиваться в полостях сердца. Затем формируется тромб, который попадает в головной мозг с током крови. Человек иногда ощущает перебои в груди, головокружение, одышку или слабость. В ряде случаев аритмия не дает заметных признаков. К факторам риска относят ожирение, заболевания почек, апноэ сна, болезни щитовидной железы и хронические воспалительные процессы. Врач также может проверить наличие врожденных особенностей сердца и сосудов. Среди них — открытое овальное окно, аневризмы, пороки клапанов, нарушения строения артерий и генетическая склонность к повышенному тромбообразованию.
Если у родителей, братьев или сестер были ранние инфаркты, инсульты или внезапная смерть, об этом нужно рассказать терапевту или кардиологу. Наследственность не означает неизбежную болезнь. Она дает повод раньше начать обследование и внимательнее следить за показателями здоровья.
Какие продукты приближают сосудистую катастрофуОпасность часто скрывается в привычной еде. Избыток соли повышает давление. Ее много в колбасах, сосисках, копченостях, консервах, готовых соусах, соленой рыбе, чипсах, сухариках и полуфабрикатах. Человек может почти не солить домашнюю пищу и при этом получать слишком много натрия каждый день. Переработанное мясо не стоит делать основой рациона. Колбаса, бекон, сосиски и мясные деликатесы содержат много соли и насыщенных жиров. Частое употребление фастфуда также ухудшает показатели холестерина и способствует набору веса. Трансжиры встречаются в промышленной выпечке, части кондитерских изделий, маргарине, блюдах во фритюре и дешевых готовых продуктах. Они вредят липидному обмену и ускоряют развитие атеросклероза.
Сладкие газировки и пакетированные соки резко повышают уровень сахара в крови. Энергетики создают дополнительную нагрузку на сердце. Их сочетание с алкоголем, бессонной ночью или интенсивной тренировкой особенно опасно. Молодые люди нередко воспринимают такие напитки как обычный способ взбодриться, хотя при скрытой аритмии последствия могут оказаться тяжелыми.
Что стоит добавить в рационСердцу и сосудам нужна простая еда с понятным составом. Овощи, зелень, ягоды, фрукты, цельнозерновые крупы и бобовые помогают контролировать уровень сахара и холестерина. Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника и снижает риск переедания.
Рыба должна появляться в меню регулярно. Скумбрия, сельдь, сардины, форель и другие виды содержат полезные жирные кислоты. Лучше запекать, тушить или готовить рыбу на пару. Жарка в большом количестве масла снижает пользу блюда.
Орехи и семена содержат магний, растительный белок и полезные жиры. Достаточно небольшой горсти в день, поскольку эти продукты очень калорийны. Растительные масла разумнее добавлять в готовую еду и салаты. Калий участвует в регулировании давления. Он содержится в фасоли, чечевице, зелени, тыкве, картофеле, бананах и кураге. При болезнях почек, сердечной недостаточности или приеме некоторых препаратов менять рацион нужно после консультации с врачом. Здоровое питание не требует строгих диет. Достаточно чаще готовить дома, сократить количество готовой еды, следить за размером порций и не превращать сладости в ежедневный способ справиться со стрессом.
Как избежать ранних проблем с сердцем и сосудамиНачать стоит с контроля давления. Домашний тонометр полезен даже молодым людям, особенно при лишнем весе, головных болях, курении, сидячей работе или плохой наследственности. Давление нужно измерять в спокойном состоянии и записывать результаты. Один высокий показатель не всегда говорит о гипертонии, однако повторяющиеся цифры требуют визита к врачу. Важно проверить глюкозу и липидный профиль крови. Эти анализы помогают заметить диабет, преддиабет и высокий холестерин до появления жалоб. Электрокардиограмма позволяет оценить работу сердца. При перебоях ритма, боли в груди, обмороках или одышке врач может назначить дополнительные исследования.
Движение снижает риск инфаркта и инсульта. Взрослому человеку полезно уделять умеренной активности не менее 150 минут в неделю. Подойдет быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы или тренировки в зале. Тем, кто давно не занимался спортом, не нужно начинать с изнурительных нагрузок. Лучше увеличивать активность постепенно. Сон тоже влияет на здоровье сосудов. Большинству людей нужно от семи до девяти часов ночного отдыха. Постоянный недосып повышает давление, усиливает аппетит и ухудшает контроль сахара. Храп с остановками дыхания нельзя оставлять без внимания. Апноэ сна повышает риск гипертонии, аритмий и инсульта.
Отказ от курения остается одним из самых сильных шагов для профилактики. Сложности с никотиновой зависимостью не говорят о слабости характера. Врач может предложить психологическую поддержку, лекарственную терапию и безопасную схему отказа.
Можно ли омолодить сердце и сосудыСосуды не получится «очистить» за несколько дней капельницами, биодобавками или модным детоксом. Организм лучше реагирует на постоянные привычки. Регулярный сон, нормальное давление, прогулки, отказ от табака и питание без избытка соли дают реальный результат. Полезно следить за окружностью талии и динамикой веса. Жировая ткань в области живота связана с риском диабета, гипертонии и нарушений обмена веществ. Резкое похудение с помощью голодовок не решит проблему. Гораздо надежнее снижать вес постепенно и сохранять новые привычки.
Некоторые люди начинают самостоятельно пить аспирин, препараты от холестерина или средства для разжижения крови. Делать этого нельзя. Такие лекарства имеют противопоказания. Аспирин, например, способен вызвать опасное кровотечение. Схему профилактики должен назначать врач после обследования.
Помогают ли народные средства защититься от инфаркта и инсультаЧеснок, лимон, мед, травяные настои и свекольный сок не заменяют лечение гипертонии, диабета или высокого холестерина. Домашние средства могут быть частью обычного питания, если у человека нет аллергии и противопоказаний. Они не растворяют бляшки, не устраняют аритмию и не защищают от тромбов.
Особую осторожность стоит соблюдать с травами, которые называют «разжижающими кровь». Боярышник, гинкго, донник, имбирь и другие растения могут влиять на давление, сердечный ритм или свертываемость крови. При одновременном приеме лекарств риск побочных эффектов возрастает.
Лучшее «народное средство» для сосудов звучит гораздо менее эффектно: не курить, больше ходить, высыпаться, контролировать давление и вовремя обращаться за медицинской помощью. Эти правила не дают мгновенного результата, зато действительно снижают вероятность сосудистой катастрофы.
Инфаркт и инсульт в молодом возрасте не всегда удается предотвратить. Часть причин связана с врожденными заболеваниями, генетикой и особенностями свертывания крови. Однако давление, сахар, холестерин, вес, питание, сон и вредные привычки находятся под контролем самого человека. Чем раньше начать следить за ними, тем больше шансов сохранить здоровье, работоспособность и активную жизнь.