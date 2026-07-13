Средние баллы ЕГЭ в Татарстане превысили общероссийские по всем предметам

13 июля 2026, 12:59

Фото: Istock/Stock Photos 2000

Средние баллы ЕГЭ в Татарстане превышают общероссийские показатели по всем предметам. Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что по литературе и химии разница достигает восьми баллов.





Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на слова Хадиуллина, республика демонстрирует рост средних баллов относительно 2024 года: по профильной математике — на 2,78, физике — на 7,78, информатике — на 3,5, биологии — на 1,3.



Выше 70 баллов учащиеся набирают по профильной математике, физике, литературе и иностранным языкам (кроме немецкого). Ниже 60 — по географии и обществознанию. Кроме того, вырос среднереспубликанский балл по естественно-научным предметам, кроме химии. Арский район лидирует по всем естественно-научным дисциплинам два года подряд.

«Положительная динамика средних результатов в сравнении с 2025 годом — в муниципалитетах, которые мы обозначаем как «территории развития», — подчеркнул глава Минобрнауки.