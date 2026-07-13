Эксперт Романова оценила перспективы четырехдневной рабочей недели в России

13 июля 2026, 10:34

Эксперт Романова: переход на четырехдневную рабочую неделю сейчас маловероятен

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HR-директор Level Group Валентина Романова считает, что российский бизнес в ближайшей перспективе вряд ли массово перейдет на четырехдневный формат работы. Такой режим сложно совместить с задачами компаний, где процессы идут без пауз и требуют постоянной связи между подразделениями.





Дополнительный выходной не гарантирует сотрудникам полноценного восстановления, отметила Романова в беседе с газетой «Известия». Работники могут продолжать отвечать на сообщения, принимать звонки и переживать из-за отсутствия на связи. Это усиливает эмоциональное напряжение и способно ускорить профессиональное выгорание.



В девелоперской сфере, по мнению специалиста, сокращенная неделя пока не станет распространенным решением. Проблемы могут возникнуть и в быстрорастущем бизнесе: лишний свободный день затруднит контакты с подрядчиками и партнерами. Для руководителей более подходящим вариантом Романова назвала гибкий режим с ограниченной занятостью в пятый день.



Четырехдневный график легче организовать на производствах и в сферах со сменной работой. Строительным компаниям для этого потребуется расширять штат и выстраивать скользящие смены, что приведет к дополнительным расходам. В офисах такой формат возможен в индивидуальном порядке, если он не сказывается на работе команды.



Четырехдневная рабочая неделя может положительно сказаться на продуктивности сотрудников. Дополнительный день отдыха помогает лучше восстанавливаться, снижает уровень стресса и эмоционального выгорания. Отдохнувшие работники чаще сохраняют концентрацию, быстрее выполняют задачи и допускают меньше ошибок. Кроме того, сокращение рабочего времени может стимулировать компании пересматривать процессы, избавляться от лишних совещаний и эффективнее распределять нагрузку.



Для сотрудников такой формат также означает больше времени на семью, здоровье, обучение и личные дела. Улучшение баланса между работой и жизнью способно повысить удовлетворенность работой и лояльность к работодателю, а значит — снизить текучесть кадров. Для бизнеса это может стать конкурентным преимуществом при найме специалистов, особенно в сферах, где важны квалифицированные и мотивированные сотрудники.