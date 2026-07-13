Фитнес-тренер дала советы для сохранения формы в отпуске

13 июля 2026, 12:14

Фитнес-тренер Шкилева: в отпуске можно выбирать легкие варианты активности

Фото: iStock/yurok

Во время отпуска можно отказаться от изнурительных тренировок и выбирать легкие варианты физической активности для поддержания здоровья, а не «отработки съеденной еды». Такой совет дала фитнес-тренер Марина Шкилева.





Так, с утра, по словам тренера, надо делать лимфатическую зарядку, подняв в кровати руки и ноги вверх и вибрировать ими в течение минуты. После этого надо встать и выполнить 15 приседаний и повращать ногами, чтобы убрать застои и расшевелить таз. Далее стоит сделать 15 вздохов животом, столько же раз прижать плечи к ушам при поднятой голове и в заключение можно размять ушные раковины и помассировать кожу головы.



Шкилева также посоветовала продлить зарядку коротким комплексом простых упражнений — приседаний, отжиманий, выпадов, планки и легкой растяжки.





«Третий совет — использовать отпуск у воды с пользой для здоровья. Бассейн, море или озеро — что у вас рядом. Это может быть не обязательно аквааэробика, а даже простая ходьба в воде по пояс», — уточнила Шкилева в разговоре с Life.ru.