«Инфицирование всего организма»: Врач рассказала про опасность покрасневших рук во время мороза

03 февраля 2026, 11:30

Врач Лапа: если мы заморозим свои руки, то вся инфекция попадет в организм

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

В период морозной погоды у некоторых людей обостряется аллергия на холод. Иначе этот недуг называют холодовым дерматитом. Проявляется он в виде красных зудящих пятен, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин.





Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.





«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — сказала врач.

«Это недостаток определенных вещей в клетках кожи и несвоевременный уход. Образуются трещинки и разрушение кожного покрова. Краснеют ведь не сами клетки, а сосуды таким образом воспаляются. И когда мы подвергаем сосуды резким температурным изменениям, разрушается все, что с ними рядом — формируется отек», — объяснила эксперт.