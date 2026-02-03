«Инфицирование всего организма»: Врач рассказала про опасность покрасневших рук во время мороза
Врач Лапа: если мы заморозим свои руки, то вся инфекция попадет в организм
В период морозной погоды у некоторых людей обостряется аллергия на холод. Иначе этот недуг называют холодовым дерматитом. Проявляется он в виде красных зудящих пятен, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин.
Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.
«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — сказала врач.
Она подчеркнула, что аллергия на холод существует, и происходит она из-за гиперреакция иммунной системы на агента — холод.
«Это недостаток определенных вещей в клетках кожи и несвоевременный уход. Образуются трещинки и разрушение кожного покрова. Краснеют ведь не сами клетки, а сосуды таким образом воспаляются. И когда мы подвергаем сосуды резким температурным изменениям, разрушается все, что с ними рядом — формируется отек», — объяснила эксперт.
По ее словам, в осеннее и зимнее время нужно вовремя надевать перчатки и пользоваться жирными увлажняющими кремами для того, чтобы обезопасить свою кожу.