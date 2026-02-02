«Скандинавский антициклон»: Синоптик рассказала, когда в Москве и области закончатся аномальные морозы и снегопады
Синоптик Позднякова: морозы в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели
Практически всю текущую неделю в столичном регионе сохранится аномально холодная погода. Ожидается усиление морозов до -25°C, а к концу недели холода немного ослабнут, но придут снегопады.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что В Москву и область на текущей неделе придут аномальные холода.
«Холодный антициклон со Скандинавии определит погоду уже со вторника и продлится всю неделю. Температура будет значительно — на 12° градусов — ниже климатической нормы. Самые сильные морозы ожидаются в середине недели. В ночь на вторник столбики термометров в Москве опустятся до -21°C, а по области — до -25°C. Днем тоже будет морозно: до -20°C», — сказала она.
По словам эксперта, в среду и четверг осадков практически не ожидается, но морозы усилятся. Ночная температура в регионе может достичь -27°C, дневная сохранится на уровне -20°C. Погода будет облачной с прояснениями. Перелом наступит только в пятницу, когда власть над погодой перейдет к циклону. Однако резкого потепления он не принесет.
«Особого тепла с ним ждать не приходится, однако морозы чуть-чуть ослабеют. Им на смену придёт снежок», — пояснила специалист.
Таким образом, холодная и снежная погода с ночными морозами и периодическими снегопадами, по прогнозам, продержится в столичном регионе практически до конца первой декады февраля.