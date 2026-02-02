«Скандинавский антициклон»: Синоптик рассказала, когда в Москве и области закончатся аномальные морозы и снегопады

02 февраля 2026, 15:30

Синоптик Позднякова: морозы в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели

Фото: iStock/djenver

Практически всю текущую неделю в столичном регионе сохранится аномально холодная погода. Ожидается усиление морозов до -25°C, а к концу недели холода немного ослабнут, но придут снегопады.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что В Москву и область на текущей неделе придут аномальные холода.





«Холодный антициклон со Скандинавии определит погоду уже со вторника и продлится всю неделю. Температура будет значительно — на 12° градусов — ниже климатической нормы. Самые сильные морозы ожидаются в середине недели. В ночь на вторник столбики термометров в Москве опустятся до -21°C, а по области — до -25°C. Днем тоже будет морозно: до -20°C», — сказала она.

«Особого тепла с ним ждать не приходится, однако морозы чуть-чуть ослабеют. Им на смену придёт снежок», — пояснила специалист.