Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки
Шелушение кожи, борозды на ногтях, покраснение глаз могут быть внешними признаками серьезных заболеваний. Об этом предупредил в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.
Сухость и шелушение кожи могут свидетельствовать не только о неправильном уходе, но и о недостатке железа, витаминов или нарушениях в работе щитовидной железы. Желтоватый цвет кожи или белков глаз может указывать на проблемы с печенью. Бледность часто сигнализирует об анемии, а не только о переутомлении. Частые высыпания у взрослых могут быть результатом гормонального дисбаланса или проблем с желудочно-кишечным трактом, отметил врач.
По словам эксперта, повышенная ломкость ногтей и выпадение волос часто указывают на дефицит железа, витамина D или B12, а также на заболевания щитовидной железы. Другой тревожный симптом, который назвал Новиков, — поперечные полосы на ногтях, которые могут появляться после сильного стресса или болезни. Изменение цвета ногтей, их синюшность или желтизна свидетельствуют о проблемах с легкими, сердцем или печенью, добавил медик.
Постоянные мешки под глазами и отечность могут указывать на хронические заболевания почек или щитовидной железы, продолжил Новиков. Покраснение глаз без признаков инфекции связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапное снижение веса может сопровождать онкологические или эндокринные заболевания. А сутулость, скованность движений и неуверенная походка могут быть не просто привычкой, а признаком хронической боли, депрессии или неврологических нарушений, заключил Новиков.
