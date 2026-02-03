Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

03 февраля 2026, 08:25

Врач Новиков: Шелушение кожи и борозды на ногтях могут быть опасными симптомами

Фото: iStock/ablokhin

Шелушение кожи, борозды на ногтях, покраснение глаз могут быть внешними признаками серьезных заболеваний. Об этом предупредил в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.