Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы
Температура в Центральной России в феврале может быть ниже климатической нормы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем блоге.
За последние три десятилетия метеорологическая весна в Москве обычно начинается 21 марта. Однако в этом году аномалия тепла может существенно повлиять на погодные условия. По словам синоптика, средняя температура марта на большей части Русской равнины превысит климатическую норму на три-четыре градуса. Это означает, что метеорологическая весна в Центральной России начнётся на неделю раньше обычного.
Тишковец отметил, что раннее потепление может привести к экстремальному весеннему половодью и подтоплению обширных территорий. Если бы не аномальные сугробы, которые действуют как природный «холодильник», потепление могло бы начаться гораздо раньше, добавил он.
Метеоролог предположил, что предстоящий весенний период будет довольно тёплым, с дождливым маем. Лето же, вероятно, станет более жарким и засушливым, чем в 2025 году, особенно в июле и августе.
Читайте также: