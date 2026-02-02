Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

02 февраля 2026, 19:57

Тишковец: В 2026 году метеорологическая весна начнется раньше

Фото: iStock/lamyai

Температура в Центральной России в феврале может быть ниже климатической нормы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем блоге.