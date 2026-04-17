«Инстинкт предков»: Кинологи объяснили, почему собака ест быстро, даже если никто не торопит
Вы кормите собаку лучшим кормом в одно и то же время, взвешиваете положенную норму, а выглядит это со стороны так, будто питомец не ел несколько дней. Ситуация, знакомая многим. Почему собака торопится есть еду, и нужно ли корректировать подобную привычку?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что это достаточно распространенное явление, у которого есть множество причин. Игнорировать такой симптом не стоит, но и пугаться – тоже. Важно вовремя отследить поведение и мягко его скорректировать.
Собака действительно голоднаСамое простое объяснение – собаке не хватает нормы калорий. Возможно, что она слишком много тратит энергии, и вы рассчитали дневную порцию неверно. В таком случае важно пересмотреть рацион. Также отменный аппетит наблюдается у щенков – они буквально поглощают содержимое миски. Обычно такое поведение проходит самостоятельно по мере взросления.
Борьба за ресурсЕсли собака раньше жила в приюте, либо в доме имеется еще одно животное, которое претендует на чужую миску, может выработаться борьба за ресурс. Собака начинает постоянно беспокоиться, что ее еду может кто-то отнять. Поэтому есть нужно быстро. В такой ситуации важно строго разделять миски, не допускать, чтобы кто-то претендовал на чужую еду.
ИнстинктВ целом, быстрое поглощение – это инстинкт, который достался от предков: если ты не съешь мясо сейчас, скоро придет более крупный хищник. А еще нужно не позволить сородичам оторвать ценный кусочек. Даже сегодня собака может следовать тому же принципу. А еще иногда уносить корм подальше в укромное место, чтобы сберечь его. Побороть природу трудно, но необходимо дать понять собаке, что в современных условиях ее еде ничто не угрожает. Не тренируйте у нее выдержку, не заставляйте выпрашивать еду. Используйте лакомства в дрессировке, но основной прием пищи должен проходить в спокойной обстановке, в одно и то же время.
Проблемы со здоровьемБывает, что норма порции рассчитана верно, но собака страдает от паразитов, которые «воруют» питательные вещества. При других заболеваниях, особенно эндокринных (например, диабет или гипертиреоз), аппетит тоже часто меняется. Если у собаки изменились пищевые привычки внезапно, лучше обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить патологии. У мелких пород быстрая еда иногда связана с риском гипогликемии (резкого падения сахара), что также важно учитывать.
Как исправить ситуацию?Как уже было сказано, прежде всего важно превратить кормление в привычный, рутинный процесс, которому ничто и никто не угрожает. Питомец не должен бороться за еду. Также можно прибегнуть к хитрости, чтобы собака не ела слишком быстро: заменить миску на резиновый коврик. В магазинах он так и называется «коврик для медленного питания». Принцип работы прост: еда спрятана в углубления, которые не позволяют питомцу есть быстро. Альтернативы: миска-лабиринт, кормление из конга или разделение дневной нормы на 3-4 мелких приема.
«Учитывайте, что в мире собак нет понятия «смаковать еду», задача питомца – проглотить пищу и наесться. Но помните, что слишком быстрое поглощение пищи опасно не только заглатыванием воздуха, но и риском заворота желудка. При появлении вздутия, беспокойства или рвоты после еды нужно срочно везти собаку к ветеринару», – отметил Голубев.