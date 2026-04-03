Кинолог рассказал, какие сигналы собака подает хозяину мимикой

03 апреля 2026, 11:31

Кинолог Голубев: в мимике нужно смотреть на глаза, уши и рот в комбинации

Собаки разговаривать не умеют, однако за тысячи лет одомашнивания они научились подавать сигналы человеку другим способом. Питомцы даже отлично умеют строить самые разные гримасы: от грустных глазок до «улыбки Джокера». Однако опыт показывает, что далеко не всегда люди умеют считывать мимику животных верно, утверждают кинологи.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что язык тела собаки — это целая выстроенная система коммуникации, в которой задействованы как поза, положение хвоста, так и целый набор мимики: уши, глаза, рот.





«Однако "гримасы" питомцев часто отличаются от наших привычных сигналов. Поэтому важно внимательно присматриваться к ним и уметь понимать, что именно вам хочет сообщить собака», — сказал он.

«Зная базу этого "алфавита", вы можете научиться выстраивать целые "фразы". Всегда обращайте внимание на комбинации: например, уши торчком + глаза расширены + поза напряженная = внимание, любопытство, контроль. Широкая улыбка + спокойное тихое дыхание + расслабленные уши + мягкий взгляд = собака счастлива и спокойна. Широкая улыбка + тяжелое дыхание + беспокойство + облизывание = питомцу жарко, нужно спасать его от возможного солнечного удара и перегрева», — резюмировал Голубев.