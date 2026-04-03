Кинолог рассказал, какие сигналы собака подает хозяину мимикой
Кинолог Голубев: в мимике нужно смотреть на глаза, уши и рот в комбинации
Собаки разговаривать не умеют, однако за тысячи лет одомашнивания они научились подавать сигналы человеку другим способом. Питомцы даже отлично умеют строить самые разные гримасы: от грустных глазок до «улыбки Джокера». Однако опыт показывает, что далеко не всегда люди умеют считывать мимику животных верно, утверждают кинологи.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что язык тела собаки — это целая выстроенная система коммуникации, в которой задействованы как поза, положение хвоста, так и целый набор мимики: уши, глаза, рот.
«Однако "гримасы" питомцев часто отличаются от наших привычных сигналов. Поэтому важно внимательно присматриваться к ним и уметь понимать, что именно вам хочет сообщить собака», — сказал он.
ГлазаГлаза – отражение души. В случае собак это тоже работает. По взгляду и даже положению зрачка можно понять многое. Например, если взгляд мягкий, слегка прищуренный, с медленным морганием — то это свидетельство спокойствия, умиротворенности. Моргая, питомец как бы посылает нам воздушный поцелуй. Можно ответить ему тем же. А вот слишком пристальный не моргающий взгляд, наоборот, собаки воспринимают как угрозу.
Если же питомец отводит глаза в сторону настолько, что видны даже белки глаз сбоку, то это сигнал: «мне некомфортно, перестань». Пристальный грустный взгляд с прижатыми ушами может быть одним из проявлений манипуляции, особенно если раньше это уже срабатывало на хозяина. Так, например, собака может выпрашивать еду.
УшиПо положению ушей тоже можно понять очень многое. Естественное положение — спокойствие. Прижатые — не всегда страх и подчинение, иногда в сочетании с прочими сигналами тела может свидетельствовать об удовольствии и грусти, даже наигранной. Уши торчком, настороженные — питомец что-то увидел или услышал, готов среагировать и броситься в погоню.
РотОказывается, собаки тоже могут улыбаться. Но не всегда это знак счастья. Если рот питомца широко раскрыт, язык набок, и настроение у него игривое — это значит, что он радуется. Но иногда также животные широко раскрывают рот для терморегуляции — в таком случае они еще и начинают тяжело дышать.Зевание не всегда означает сонливое состояние. Иногда с помощью такого жеста питомец пытается справиться со стрессом, укачиванием. Облизывание носа — тоже далеко не всегда удовольствие после еды, чаще — попытка снизить напряжение или физическую боль. Улыбка с зубами без рычания, с прижатыми ушами и прикрытыми глазами — тоже вовсе не удовольствие. Так собака пытается примириться.
По словам эксперта, значений у мимики собаки множество, и часто реальные сигналы имеют весьма неожиданные трактовки.
«Зная базу этого "алфавита", вы можете научиться выстраивать целые "фразы". Всегда обращайте внимание на комбинации: например, уши торчком + глаза расширены + поза напряженная = внимание, любопытство, контроль. Широкая улыбка + спокойное тихое дыхание + расслабленные уши + мягкий взгляд = собака счастлива и спокойна. Широкая улыбка + тяжелое дыхание + беспокойство + облизывание = питомцу жарко, нужно спасать его от возможного солнечного удара и перегрева», — резюмировал Голубев.