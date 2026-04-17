Врач назвала причину снижения витамина D к весне
Концентрация витамина D в организме снижается к весне из-за большого расхода запасов в зимний период. Об этом рассказала врач-превентолог Вера Сережина, передает РИАМО.
Весной уровень витамина D у многих людей падает, когда заболеваемость респираторными инфекциями остаётся высокой. При недостатке этого витамина часто наблюдается повышенная утомляемость, снижение работоспособности и более длительное течение простуд. За зиму организм истощает запасы, накопленные в жировой ткани и печени, и к весне они могут значительно уменьшиться, объяснила Сережина.
Она отметила, что определить, соответствует ли уровень витамина норме, можно только с помощью лабораторных исследований. Наиболее эффективный подход — сдать анализ крови и ориентироваться на его результаты.
