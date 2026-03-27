«Институт охранного ордера»: Адвокат предложила идею в новому законопроекту о сталкинге
В России готовится к принятию законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование (сталкинг). Сегодня в российском законодательстве отсутствует прямой механизм реагирования на сталкинг. По словам одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, существующие меры недостаточны для предотвращения преступлений, которые зачастую заканчиваются трагедией. Новый законопроект призван закрыть эту правовую лакуну, позволяя полиции вмешиваться на самых ранних этапах преследования.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» рассказала, как действовать, если вас преследуют на улице.
«Я бы посоветовала постараться сменить на какое-то время место жительства, поменять номер телефона. Но если такой возможности нет, то постараться найти знакомых, близких, которые будут встречать, провожать. По крайней мере, зафиксировать свидетелей, которые являются не близкими родственниками. А еще снимать на видео», — порекомендовала она.
По словам эксперта, критически важным шагом является четкое вербальное предупреждение преследователя.
«Своего преследователя нужно в вежливой форме просить прекратить сталкинг, ожидания, чтобы человек понимал, что вам не нравится его навязчивое внимание и подобная коммуникация», — отметила адвокат.
Адвокат выразила надежду, что следующим шагом после введения административной статьи станет внедрение в российскую практику института «охранного ордера» — судебного запрета на приближение.
«Я бы обратила внимание законодателей на возможность судебного запрета определённых действий. У нас сейчас в Гражданско-процессуальном кодексе есть такая возможность у суда, но здесь было бы хорошо ввести в законодательство возможность жертве обратиться в суд и получить так называемый охранный ордер. Не подходить ближе, например, в ста метрах к такому-то человеку», — объяснила Мария Ярмуш.
Она пояснила, что такая мера кардинально меняет ситуацию: наказывают не за «странное поведение», которое сложно квалифицировать, а за нарушение прямого запрета суда.
«Любое нарушение охранного ордера — если человек приблизился, подразумевают уже санкции государства. Нарушителя арестовывают. Сначала штраф, потом это может быть арест. Надо ответственность вводить, чтобы человек понимал, что его незаконные действия наткнутся на противодействие со стороны жертвы и государства», — резюмировала собеседница.