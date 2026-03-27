«Институт охранного ордера»: Адвокат предложила идею в новому законопроекту о сталкинге

27 марта 2026, 16:48

Адвокат Ярмуш: законопроект о сталкинге можно дополнить охранным ордером

В России готовится к принятию законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование (сталкинг). Сегодня в российском законодательстве отсутствует прямой механизм реагирования на сталкинг. По словам одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, существующие меры недостаточны для предотвращения преступлений, которые зачастую заканчиваются трагедией. Новый законопроект призван закрыть эту правовую лакуну, позволяя полиции вмешиваться на самых ранних этапах преследования.





Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» рассказала, как действовать, если вас преследуют на улице.





«Я бы посоветовала постараться сменить на какое-то время место жительства, поменять номер телефона. Но если такой возможности нет, то постараться найти знакомых, близких, которые будут встречать, провожать. По крайней мере, зафиксировать свидетелей, которые являются не близкими родственниками. А еще снимать на видео», — порекомендовала она.

«Своего преследователя нужно в вежливой форме просить прекратить сталкинг, ожидания, чтобы человек понимал, что вам не нравится его навязчивое внимание и подобная коммуникация», — отметила адвокат.

«Я бы обратила внимание законодателей на возможность судебного запрета определённых действий. У нас сейчас в Гражданско-процессуальном кодексе есть такая возможность у суда, но здесь было бы хорошо ввести в законодательство возможность жертве обратиться в суд и получить так называемый охранный ордер. Не подходить ближе, например, в ста метрах к такому-то человеку», — объяснила Мария Ярмуш.

«Любое нарушение охранного ордера — если человек приблизился, подразумевают уже санкции государства. Нарушителя арестовывают. Сначала штраф, потом это может быть арест. Надо ответственность вводить, чтобы человек понимал, что его незаконные действия наткнутся на противодействие со стороны жертвы и государства», — резюмировала собеседница.