«Решение вступило в силу»: адвокат подтвердил развод Товстика с женой

Развод Товстика официально завершён — суд отклонил жалобу экс-супруги
Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Адвокат Филипп Рябченко подтвердил, что брак Романа Товстика и Елены Товстик официально расторгнут. Об этом сообщает «Газета.Ru».



По словам юриста, 24 марта Никулинский суд отклонил жалобу Елены, которая пыталась оспорить решение о разводе и настаивала на сохранении брака. В результате постановление вступило в законную силу, и процесс расторжения брака окончательно завершён.

При этом бывшие супруги продолжают разбирательства по другим вопросам. Речь идёт о разделе совместно нажитого имущества и спорах, связанных с детьми. На данный момент оба дела временно приостановлены — ожидается проведение необходимых экспертиз, после чего судебные процессы будут продолжены.

Софья Метелева

