«Слежка, звонки и ожидание у подъезда»: Адвокат рассказала о новом законе против сталкеров

27 марта 2026, 16:07

Адвокат Ярмуш: теперь сталкинг будет контролироваться законодательно

В России готовится к принятию законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование (сталкинг). Документ, уже получивший замечания Правительства, дополнит КоАП новой статьей. Штраф за первое нарушение может составить от 2 до 5 тысяч рублей, а за повторное преследование нарушителю грозит арест до 15 суток.





Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» положительно оценила инициативу, подчеркнув, что теперь у правоохранителей появятся четкие инструменты для воздействия на нарушителя.





«Реагировать на навязчивое преследование можно будет путём обращения в правоохранительные органы и привлечения преследователя на первых порах, на первых его шагах, когда он только начинает», — сказала она.

«Это очень может быстро охладить преследователя и поставить жертву в ситуацию, когда это преследование прекратится. Нарушитель правопорядка поймёт, что невинные SMS и ночные звонки, ожидание около подъезда — это правонарушение, за которым последует ответственность», — пояснила Ярмуш.

«Доказывание — это всегда основа самозащиты. В современном мире это не так сложно: у всех есть мобильные устройства. Если кого-то преследуют, нужно фиксировать и делать ауди и видео-озаписи, фиксировать скриншотами переписки, привлекать свидетелей, которые потом подтвердят преследование, систематичность этого преследования», — объяснила собеседница.

«Каждое обращение в правоохранительные органы, обращение к участковому фиксирует факт преследования. Можно потом обратиться и в суд в гражданско-правовом аспекте, взыскать компенсацию морального вреда. Доказать систематичность преследования — это как раз обращение и регистрация каждого обращения», — резюмировала специалист.