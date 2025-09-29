«Урок мужества»: Психоаналитик рассказала, как дети Дибровых переживут их развод
Пока многие эксперты предрекают детям Дибровых тяжелейшую психологическую травму, есть веские основания полагать, что мальчики перенесут этот кризис с минимальными потерями. Более того, для них развод родителей может стать важнейшим уроком жизни.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Дибров, будучи глубоко образованным человеком, вряд ли допустил бы, чтобы развод стал для его сыновей шоком.
«Скорее всего, Дибров готовил детей психологически, тактически, литературно, идеологически к этому событию давно и системно. Вероятно, он говорил, что семья — вещь переменная, потому что не мог допустить, чтобы развод состоялся в их жизни абсолютно спонтанно и внезапно», — сказала она.
По мнению психолога, для мальчиков, один из которых уже в пубертатном возрасте, ситуация с разводом родителей может стать не травмой, а школой мужества. Они видят пример того, как настоящий мужчина ведет себя в экстремальной ситуации.
«Мальчики в этой истории не пострадают ни в коем случае, они как будто бы свою маскулинность обострят. Это будет для них урок мужества. Их отец демонстрирует силу духа, достоинство и ответственность», — пояснила Смолярчук.
Она добавила, что вместо посттравматического расстройства мальчики, скорее всего, получат бесценный опыт, и их не нужно жалеть.