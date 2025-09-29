«Урок мужества»: Психоаналитик рассказала, как дети Дибровых переживут их развод

29 сентября 2025, 11:04

Психоаналитик Смолярчук: дети Дибровых не пострадают от развода родителей

Семья Дибровых (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пока многие эксперты предрекают детям Дибровых тяжелейшую психологическую травму, есть веские основания полагать, что мальчики перенесут этот кризис с минимальными потерями. Более того, для них развод родителей может стать важнейшим уроком жизни.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Дибров, будучи глубоко образованным человеком, вряд ли допустил бы, чтобы развод стал для его сыновей шоком.





«Скорее всего, Дибров готовил детей психологически, тактически, литературно, идеологически к этому событию давно и системно. Вероятно, он говорил, что семья — вещь переменная, потому что не мог допустить, чтобы развод состоялся в их жизни абсолютно спонтанно и внезапно», — сказала она.

«Мальчики в этой истории не пострадают ни в коем случае, они как будто бы свою маскулинность обострят. Это будет для них урок мужества. Их отец демонстрирует силу духа, достоинство и ответственность», — пояснила Смолярчук.