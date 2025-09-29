Психолог рассказала, в чем разница между осенней депрессией и плохим настроением
Психолог Сальникова: постоянная усталость является прямым признаком депрессии
Осень — время меланхолии, и многие люди ошибочно думают, что впали в депрессию.
Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» перечислила несколько признаков, отличающих депрессию от плохого настроения.
- Постоянная усталость: вы просыпаетесь разбитым, даже если спали достаточно.
- Ангедония: потеря интереса к тому, что раньше приносило радость (хобби, встречи с друзьями).
- Раздражительность и нетерпимость: вас бесят коллеги, близкие, мелкие бытовые проблемы.
- Изменения аппетита: постоянное желание есть сладкое и мучное или, наоборот, потеря аппетита.
- Проблемы с концентрацией: сложно сосредоточиться на работе, все валится из рук.
- Социальная изоляция: вам хочется остаться дома и ни с кем не общаться.
По словам эксперта, понимание этих причин и признаков — первый шаг к тому, чтобы помочь себе пережить этот период без потерь для психического и физического здоровья.