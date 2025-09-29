Психолог рассказала, в чем разница между осенней депрессией и плохим настроением

29 сентября 2025, 16:25

Психолог Сальникова: постоянная усталость является прямым признаком депрессии

Фото: Istock/Dima Berlin

Осень — время меланхолии, и многие люди ошибочно думают, что впали в депрессию.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» перечислила несколько признаков, отличающих депрессию от плохого настроения.



