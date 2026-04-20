«Инсулиновая недостаточность»: Эндокринолог предупредила о скрытой угрозе диет

20 апреля 2026, 10:51

Эндокринолог Мисникова: жесткие диеты могут привести к диабету пятого типа

Пока мировое медицинское сообщество спорит о включении «диабета от недоедания» в официальный список болезней, российские врачи обратили внимание на другую группу риска. Речь идет о поклонницах строгих диет и людях с расстройством пищевого поведения. Хотя классический пятый тип диабета встречается в основном в странах Африки и Азии из-за хронической нехватки белка, схожие механизмы сбоя обмена веществ могут запускаться и искусственно.





Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» объяснила, где проходит опасная грань.





«Нарушается обмен веществ, если человек очень серьёзно себя ограничивает в питании. Это зачастую касается молодых девушек, которые садятся на очень жёсткие диеты. Это иногда даже приобретает характер психического нарушения», — сказала она.

«Поскольку при истинном "диабете от недоедания" (5-й тип) страдает сама структура поджелудочной железы (она недоразвивается из-за дефицита белка), прогноз зависит от своевременности помощи. Если железа серьёзно пострадала и сформировалась маленькой, развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. В таком случае, как отметила специалист, выход только один — терапия инсулином. Есть случаи, когда достаточно рано установлен диагноз, тогда этот вариант может быть обратим», — пояснила профессор Мисникова, добавив, что всё зависит от своевременной оценки функции поджелудочной железы и лечения.