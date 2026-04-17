Новый тип диабета признан официально: Эндокринолог рассказала, чем он отличается от первого и второго
Эндокринолог Мисникова: новый тип диабета возникает из-за дефицита белка
Международные эксперты вновь заговорили о типе диабета, который долгое время оставался «за кадром» официальной классификации. Речь идет о форме, спровоцированной тяжелым дефицитом питания.
Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что для России эта новость — скорее казуистика, потому что основой в развитии этого типа диабета является именно дефицит питания с самого рождения.
По словам эндокринолога, такие случаи действительно фиксируются у жителей беднейших стран Африки и в некоторых азиатских регионах.
«Ключевое различие кроется в анатомии. Если при диабете 1-го типа иммунитет атакует собственные клетки поджелудочной железы, а при 2-м типе ткани перестают воспринимать инсулин, то здесь механизм совсем иной. И всё дело в поджелудочной железе. Она не развивается так, как должна развиваться: не развиваются бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина. Это возникает из-за тяжелого белкового дефицита», — объяснила специалист.
Она добавила, что раньше этот вариант уже присутствовал в классификации ВОЗ, но позже был оттуда удален, и сейчас вопрос о его возвращении поднят международной федерацией снова. Профессор Мисникова выразила мнение, что для отечественной системы здравоохранения эта новость не станет революционной. Тем не менее, если ВОЗ примет изменения, российское профессиональное сообщество отреагирует.