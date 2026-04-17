Новый тип диабета признан официально: Эндокринолог рассказала, чем он отличается от первого и второго

17 апреля 2026, 18:37

Эндокринолог Мисникова: новый тип диабета возникает из-за дефицита белка

Международные эксперты вновь заговорили о типе диабета, который долгое время оставался «за кадром» официальной классификации. Речь идет о форме, спровоцированной тяжелым дефицитом питания.





Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что для России эта новость — скорее казуистика, потому что основой в развитии этого типа диабета является именно дефицит питания с самого рождения.



По словам эндокринолога, такие случаи действительно фиксируются у жителей беднейших стран Африки и в некоторых азиатских регионах.





«Ключевое различие кроется в анатомии. Если при диабете 1-го типа иммунитет атакует собственные клетки поджелудочной железы, а при 2-м типе ткани перестают воспринимать инсулин, то здесь механизм совсем иной. И всё дело в поджелудочной железе. Она не развивается так, как должна развиваться: не развиваются бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина. Это возникает из-за тяжелого белкового дефицита», — объяснила специалист.