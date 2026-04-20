В России появился регистр пациентов с сахарным диабетом
Регистр с данными о пациентах с сахарным диабетом запустили в России, передает РИА Новости.
В разделе информации о пациентах фиксируются назначенные сахароснижающие препараты (дозировка, кратность и частота приема), данные об используемых медицинских устройствах для мониторинга уровня сахара в крови и инсулиновых помпах. Указывается и дата выявления осложнений сахарного диабета. В обобщенных сведениях представлена информация в процентах о количестве пациентов с сахарным диабетом, обеспеченных лекарственными препаратами и средствами мониторинга уровня глюкозы.
Кроме того, в регистре содержатся данные о доле детей в возрасте от 2 до 17 лет и беременных женщин, обеспеченных устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Также обобщенные сведения включают информацию о пациентах с сахарным диабетом, у которых в течение года не возникло осложнений.
С 1 марта в России вступили в силу правила ведения регистра лиц с определенными заболеваниями, в который вошли 12 социально значимых заболеваний, включая сахарный диабет. Эти правила будут действовать в течение шести лет.
