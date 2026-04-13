Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал препарат для больных сахарным диабетом

13 апреля 2026, 15:23

Компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», зарегистрировала новый препарат «Тирзеро Слим». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





«Тирзеро Слим» представляет собой надежную шприц-ручку в комплекте с четырьмя иглами. Инъекционный препарат нового поколения с действующим веществом тирзепатид предназначен для взрослых старше 18 лет. Применение этого лекарства считается самым современным методом контроля сахарного диабета второго типа и ожирения.

«Для компании «ПСК Фарма» препарат стал логичным продолжением многолетней работы с эффективными препаратами для лечения диабета второго типа и контроля веса. Сахарный диабет и ожирение – одни из самых серьёзных хронических заболеваний в мире. По данным Международной диабетической федерации, сегодня с диабетом живут более 589 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.