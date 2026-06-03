«Инсульты и истерики»: Психолог объяснил, почему детская психика остро переживает ЕГЭ и ОГЭ и что с этим делать

03 июня 2026, 16:58

Психолог Ланг: у детей инсульты на ЕГЭ и ОГЭ из-за культа образования в семье

Фото: iStock/Chinnapong

Самарскую школьницу разбил инсульт прямо во время сдачи ЕГЭ по истории. Этот случай — не единичное ЧП, а маркер системной проблемы. В России началась «эра ЕГЭ и ОГЭ», и тревожные новости из регионов приходят всё чаще. Почему дети перестают справляться с нагрузкой на финишной прямой? И кто виноват — школа, родители или сама система?





Cемейный психолог, автор и ведущий подкаста «Эндорфины» Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» заявил, что такие несчастные события происходят в первую очередь с теми детьми, в семьях которых есть так называемый культ образования.





«Есть родители, которые с детьми говорят только об уроках, оценках и экзаменах. К тому моменту, когда детям нужно сдавать экзамены, они уже эмоционально уставшие. Дети должны учиться в школе, потом идти на рисование, танцы, музыку, а они приходят домой, и нужно еще уроки делать. Нельзя детей полностью фокусировать только на учёбу. Психика их не выдерживает», — объяснил он.

«А родители говорят: "Слёзы вытер — и вперёд за учёбу". Инсульт не случается у спокойного человека. Он происходит, когда мы обесцениваем эмоции другого человека», — отметил Ланг.

«Вы уже запомнили то, что могли, оно само всплывет в голове. Сон, питание и отдых — важнее любых шпаргалок», — заключил психолог.