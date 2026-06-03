Врач рассказала, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ

03 июня 2026, 08:21

РИА Новости: выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно контролировать мысли

Фото: iStock/Chinnapong

Выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно научиться контролировать мысли, эмоции и реакции и управлять ими. Об этом заявила РИА Новости клинический психолог клиники «СОВА», КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.