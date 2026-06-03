Врач рассказала, как выпускникам психологически готовиться к ЕГЭ
Выпускникам в период подготовки к ЕГЭ нужно научиться контролировать мысли, эмоции и реакции и управлять ими. Об этом заявила РИА Новости клинический психолог клиники «СОВА», КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.
Волнение перед экзаменом негативно сказывается на работе префронтальной коры мозга, которая отвечает за контроль, логику и память. Из-за этого ребёнок может знать материал, но не суметь его вспомнить. Поэтому эксперт рекомендовала заранее развивать навыки управления своими мыслями, эмоциями и реакциями.
Саулина предложила выпускникам несколько упражнений, которые помогут справиться с волнением. Например, нужно представить, что будет, если набрать мало баллов, и осознать, что в любом случае есть варианты. Также важно понять, что результаты ЕГЭ отражают текущий уровень знаний по предмету, а не являются характеристикой личности или показателем будущей успешности.
Психолог дала несколько советов по поведению на экзамене. Перед началом испытания можно придумать простое действие, которое будет служить якорем спокойствия, например, глубокий вдох и выдох или улыбка. Сначала стоит выполнить лёгкие задания, которые точно известны, чтобы получить уверенность и выброс дофамина. Также важно принять, что ошибки возможны, и разрешить себе не знать ответ на один вопрос, чтобы избежать паники и потери времени.
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