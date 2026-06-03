Ученик отстоял в суде отмененный за шпаргалку результат ЕГЭ
Ученик из Кабардино-Балкарии отстоял в суде отмененный за шпаргалку результат ЕГЭ
Ученик из Кабардино-Балкарии через суд добился восстановления результата ЕГЭ по физике, который ему отменили из-за подозрений в использовании шпаргалки. Об этом сообщает РИА Новости.
Изначально экзамен прошёл без замечаний, школьник даже не покидал аудиторию. Однако позже государственная экзаменационная комиссия региона по видеозаписи решила, что у него на парте лежал лист бумаги «неустановленного формата». В результате подростку аннулировали работу.
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Ученик настаивал, что правил не нарушал и шпаргалок при себе не имел — только обычный черновик. Суд первой инстанции изучил запись и не смог подтвердить наличие шпаргалки. Юношу также отказались привлекать к ответственности по статье об умышленном искажении результатов экзаменов за отсутствием состава нарушения.
Суд республики удовлетворил иск учащегося, признав отмену результатов незаконной. Министерство просвещения КБР пыталось обжаловать это решение, но ничего не вышло. Школьнику засчитают баллы за спорную работу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей, когда те гуляли в районе мемориалов горы Шмидта. Один из ребят получил серьёзные травмы, но мальчики сумели самостоятельно вызвать спасателей. Прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося.