Ученик отстоял в суде отмененный за шпаргалку результат ЕГЭ

03 июня 2026, 06:20

Ученик из Кабардино-Балкарии отстоял в суде отмененный за шпаргалку результат ЕГЭ

Фото: iStock/Ritthichai

Ученик из Кабардино-Балкарии через суд добился восстановления результата ЕГЭ по физике, который ему отменили из-за подозрений в использовании шпаргалки. Об этом сообщает РИА Новости.





Изначально экзамен прошёл без замечаний, школьник даже не покидал аудиторию. Однако позже государственная экзаменационная комиссия региона по видеозаписи решила, что у него на парте лежал лист бумаги «неустановленного формата». В результате подростку аннулировали работу.



