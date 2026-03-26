«Интенсивное насилие»: Психиатр рассказал, как не угробить психику ребенка гаджетами

26 марта 2026, 18:02

Психиатр Федорович: интенсивное насилие ребенка происходит через гаджеты

Современный мир невозможно представить без гаджетов и искусственного интеллекта. Дети уже в раннем возрасте обладают навыками пользования различными приложениями и социальными сетями. Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что детям не стоит пользоваться мобильными устройствами, потому что раннее погружение в цифровую среду может негативно влиять на психику, снижать интерес к чтению и сказываться на их физическом развитии.





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» согласился с тезисом, заявив, что «от гаджетов полезнее не бывает».





«Мало того, что родитель дает ребенку посмотреть мультики, так еще и из детского сада шлют разное в электронные дневники и чаты. Есть ряд врачей, которые говорят, что от гаджетов формируется зависимость, но это все не доказано, потому что зависимость — это химическая составляющая, а не психологическая», — сказал эксперт.

«В три года ребенок — пубертат. У него происходит мощный скачок двигательной и гормональной активности, мощный скачок интеллектуального развития, потому что к этому времени ребенок не просто говорит, а связно взаимодействует, когнитивные функции активно развиваются. Если изначально он был генетически подвержен каким-то изменениям, то интенсивное насилие происходит через видеоряд, где очень много эмоций, где все герои кричат, где картинка меняется очень быстро. Это все служит весьма нагрузочным, а главное — истощающим фактором. Поэтому, если у ребенка изначально были проблемы, но они не проявлялись, то подобным можно этот процесс запустить. Это как таковой триггер», — объяснил специалист.

«Гаджеты ведь что-то подменяют. Нужна альтернатива: учебник, можно заниматься творчеством не на экране, а на бумаге, можно и нужно разговаривать с родителями и родственниками, а не с колонками и искусственным интеллектом, откуда часто летит непотребщина. Ребенок должен двигаться, а не сидеть на диване, упершись носом в экран. Чем он активней, тем лучше, потому что спинномозговые сегменты работают. Поэтому здесь вариантов огромное количество если родители готовы уделять своим детям время, а не отдавать заработанные деньги психотерапевтам», — сообщил Александр Федорович.