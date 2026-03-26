«Интенсивное насилие»: Психиатр рассказал, как не угробить психику ребенка гаджетами
Современный мир невозможно представить без гаджетов и искусственного интеллекта. Дети уже в раннем возрасте обладают навыками пользования различными приложениями и социальными сетями. Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что детям не стоит пользоваться мобильными устройствами, потому что раннее погружение в цифровую среду может негативно влиять на психику, снижать интерес к чтению и сказываться на их физическом развитии.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» согласился с тезисом, заявив, что «от гаджетов полезнее не бывает».
«Мало того, что родитель дает ребенку посмотреть мультики, так еще и из детского сада шлют разное в электронные дневники и чаты. Есть ряд врачей, которые говорят, что от гаджетов формируется зависимость, но это все не доказано, потому что зависимость — это химическая составляющая, а не психологическая», — сказал эксперт.
Он объяснил, почему и как гаджеты влияют на психику маленьких детей.
«В три года ребенок — пубертат. У него происходит мощный скачок двигательной и гормональной активности, мощный скачок интеллектуального развития, потому что к этому времени ребенок не просто говорит, а связно взаимодействует, когнитивные функции активно развиваются. Если изначально он был генетически подвержен каким-то изменениям, то интенсивное насилие происходит через видеоряд, где очень много эмоций, где все герои кричат, где картинка меняется очень быстро. Это все служит весьма нагрузочным, а главное — истощающим фактором. Поэтому, если у ребенка изначально были проблемы, но они не проявлялись, то подобным можно этот процесс запустить. Это как таковой триггер», — объяснил специалист.
По мнению психиатра, сейчас такое время, что гаджеты распространены не только, как развлечение, но и как работа или запись на какие-то услуги. Для многих учителей, тьюторов, наставников выгодна удаленная работа, потому что не приходится арендовать офисы.
Психиатр уверен, что детям в маленьком возрасте нельзя давать гаджеты даже на короткое время, а лучше заменить их чем-то полезным и развивающим.
«Гаджеты ведь что-то подменяют. Нужна альтернатива: учебник, можно заниматься творчеством не на экране, а на бумаге, можно и нужно разговаривать с родителями и родственниками, а не с колонками и искусственным интеллектом, откуда часто летит непотребщина. Ребенок должен двигаться, а не сидеть на диване, упершись носом в экран. Чем он активней, тем лучше, потому что спинномозговые сегменты работают. Поэтому здесь вариантов огромное количество если родители готовы уделять своим детям время, а не отдавать заработанные деньги психотерапевтам», — сообщил Александр Федорович.
Детские истерики, по мнению собеседника, не что иное, как раздражительная слабость, которую ребенок демонстрирует от истощения.