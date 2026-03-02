Психиатр назвал два первых признака депрессии
Психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. Об этом пишет «Лента.ру».
Дикарев предупредил, что бессонница или постоянная сонливость, а также резкая потеря или, напротив, набор веса без явных причин могут быть первыми признаками депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы. Специалист объяснил, что из-за тревоги мозг не может полностью переключиться на режим отдыха, что приводит к физическому истощению и развитию тревожно-депрессивного расстройства.
Дикарев отметил, что постоянная сонливость также может указывать на депрессию. Если человек спит по 12-14 часов в сутки, но просыпается разбитым, это может свидетельствовать об атипичной депрессии, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В этом случае сон становится способом избежать непереносимой реальности и чувства собственной неполноценности, подчеркнул доктор.
