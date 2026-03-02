Психиатр назвал два первых признака депрессии

02 марта 2026, 19:15

Психиатр Дикарев назвал бессонницу и потерю или набор веса признаками депрессии

Фото: iStock/Dima Berlin

Психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. Об этом пишет «Лента.ру».