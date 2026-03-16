Психиатр Шуров объяснил, почему зумеры чаще говорят о депрессии

16 марта 2026, 14:40

Современная молодежь чаще сталкивается с тревожностью и депрессией, однако сами психические расстройства не стали новыми для общества. Об этом рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.





По словам специалиста, подобные состояния существовали всегда, но раньше их называли иначе — например, хандрой, сплином или меланхолией. Сегодня о таких проблемах говорят чаще, потому что психиатрия стала более развитой, а люди лучше информированы о психическом здоровье.



Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что молодежь легче обращается за помощью к специалистам. По его словам, у зумеров меньше предубеждений по отношению к психотерапии, поэтому они не боятся признавать наличие депрессии или тревожных состояний. В то же время врач указал, что иногда люди склонны к гипердиагностике и могут подозревать у себя расстройства без оснований.



