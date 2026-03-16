Психиатр Шуров объяснил, почему зумеры чаще говорят о депрессии
Современная молодежь чаще сталкивается с тревожностью и депрессией, однако сами психические расстройства не стали новыми для общества. Об этом рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.
По словам специалиста, подобные состояния существовали всегда, но раньше их называли иначе — например, хандрой, сплином или меланхолией. Сегодня о таких проблемах говорят чаще, потому что психиатрия стала более развитой, а люди лучше информированы о психическом здоровье.
Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что молодежь легче обращается за помощью к специалистам. По его словам, у зумеров меньше предубеждений по отношению к психотерапии, поэтому они не боятся признавать наличие депрессии или тревожных состояний. В то же время врач указал, что иногда люди склонны к гипердиагностике и могут подозревать у себя расстройства без оснований.
Эксперт подчеркнул, что сами психические заболевания от поколения к поколению практически не меняются. Разница заключается главным образом в уровне диагностики и доступности лечения.
При этом для разных возрастов характерны разные типы нарушений. У детей чаще встречаются аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности. В подростковом возрасте могут проявляться личностные расстройства, биполярное расстройство и шизофрения, а также формируются различные зависимости.
В зрелом возрасте чаще наблюдаются невротические состояния. После 60 лет возрастает риск деменции, включая болезнь Альцгеймера и другие формы возрастного снижения когнитивных функций.