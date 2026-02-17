«Входная точка»: Психиатр развенчал миф о существовании «безопасных» наркотиков

17 февраля 2026, 11:03

Нарколог Рудковский: в медицине не существует понятия «лёгкие» наркотики

Фото: Istock/Yana Tatevosian

Врач-психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что понятия «лёгкие» наркотики в медицине не существует. По его словам, любое психоактивное вещество вмешивается в работу мозга, вызывает зависимость и наносит вред здоровью.





В беседе с «NEWS.ru» Рудковский пояснил, что даже при кажущемся мягком эффекте мозг запоминает способ быстрого получения удовольствия. Это формирует поведенческий паттерн, который ведёт к зависимости. Врач отметил, что тревожность, депрессия или генетическая предрасположенность повышают риски даже при редком употреблении.

«Так называемые лёгкие наркотики нередко становятся входной точкой. Снижается критичность, формируется толерантность, и человеку требуется более выраженный эффект. Термин «лёгкий» снижает тревогу и создаёт иллюзию контроля», — заявил нарколог.