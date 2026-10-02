«Интернет по паспорту»: Эксперт оценил перспективы новых антимошеннических поправок
Минцифры опубликовало проект поправок «АнтиФрод 3.0», который вносит изменения в законы о связи, персональных данных и информации. Документ, в частности, ограничивает продажу сим-карт через маркетплейсы, запрещает ИП и физлицам выступать дилерами операторов, требует указывать в договоре идентификаторы устройства и обязывает оператора приостанавливать связь по номеру, если ФСБ или МВД сообщат о его использовании в противоправных целях. Вступление в силу — 1 марта 2028 года.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании «Закурион» Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» отметил, что оценить эффективность уже принятых мер сложно из-за противоречивой статистики.
По словам эксперта, третий пакет можно назвать точечным, а не системным.
«Запрет на продажу сим-карт через агрегаторы и исключение ИП из числа дилеров не сильно ударит по малому бизнесу — для микросалонов связи сим-карты не главный источник выручки, а скорее канал привлечения клиентов. Куда важнее, что эта мера повышает регламентированность рынка связных услуг», — сказал он.
Главный же дефицит, по словам Раевского, — не в запретах, а в просвещении.
«Тут, мне кажется, стоит направить основные усилия не в множество ограничений и запретов, а просто в просветительскую деятельность и информирование потенциальных жертв о работе мошенников. Нужно рассказывать, как они работают и как надо реагировать. Прививать азы цифровой гигиены нужно с самой школы, иначе никакие ограничения не помогут», — объяснил эксперт.
При этом собеседник подчеркнул: мошенники действительно эволюционируют ежедневно, и одними запретами их не остановить.