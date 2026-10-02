«Интернет по паспорту»: Эксперт оценил перспективы новых антимошеннических поправок

02 октября 2026, 18:24

Киберэксперт Раевский: новые антимошеннические поправки точечные, а не системные

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Минцифры опубликовало проект поправок «АнтиФрод 3.0», который вносит изменения в законы о связи, персональных данных и информации. Документ, в частности, ограничивает продажу сим-карт через маркетплейсы, запрещает ИП и физлицам выступать дилерами операторов, требует указывать в договоре идентификаторы устройства и обязывает оператора приостанавливать связь по номеру, если ФСБ или МВД сообщат о его использовании в противоправных целях. Вступление в силу — 1 марта 2028 года.





Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании «Закурион» Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» отметил, что оценить эффективность уже принятых мер сложно из-за противоречивой статистики.



По словам эксперта, третий пакет можно назвать точечным, а не системным.





«Запрет на продажу сим-карт через агрегаторы и исключение ИП из числа дилеров не сильно ударит по малому бизнесу — для микросалонов связи сим-карты не главный источник выручки, а скорее канал привлечения клиентов. Куда важнее, что эта мера повышает регламентированность рынка связных услуг», — сказал он.