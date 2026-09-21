Студентов колледжа «Энергия» научат распознавать манипуляции в интернете

21 сентября 2026, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

24 сентября в Балашихе состоится мероприятие «Безопасная цифровая среда: знаем, защищаем, поддерживаем». Оно пройдёт в рамках проекта «ПСИ-волонтёры «AKME»: экосистема единства и психологической помощи».





Встреча со студентами Подмосковного колледжа «Энергия» будет посвящена безопасному и ответственному поведению в цифровой среде, а также возможностям добровольчества.



Темами станут цифровая гигиена, кибербуллинг и волонтёрство. Участники узнают, как защищать личную информацию и цифровую репутацию, распознавать угрозы и манипуляции в интернете, правильно реагировать на проявления кибербуллинга, а также куда обращаться за помощью. Отдельная часть встречи будет посвящена ПСИ-волонтёрству.



Главная идея встречи состоит в том, что безопасная цифровая среда начинается с ответственности каждого, а культура помощи – с готовности заметить человека, которому трудно, и не пройти мимо.

