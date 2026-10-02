Мошенники придумали новые схемы обмана в преддверии новогодних праздников

02 октября 2026, 01:55

РИА Новости: Мошенники запустили ботов с «турами» в преддверии новогодних праздников

Фото: iStock/nevodka

В преддверии новогодних праздников мошенники начали применять новые схемы обмана — на этот раз они связаны с заказом различных туров и нацелены на граждан, планирующих отправиться в путешествие. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.