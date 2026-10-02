Мошенники придумали новые схемы обмана в преддверии новогодних праздников
В преддверии новогодних праздников мошенники начали применять новые схемы обмана — на этот раз они связаны с заказом различных туров и нацелены на граждан, планирующих отправиться в путешествие. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
Одной из новых уловок стали боты в мессенджерах, предлагающие подобрать «идеальные путёвки» на основе желаний клиента. Сначала жертвам задают наводящие вопросы (например, спрашивают о бюджете на отдых), а затем в чате появляется платежная ссылка, переход по которой якобы позволит оплатить «тур».
Кроме того, аферисты создают поддельные сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов. Такие ресурсы заманивают планирующих отдых граждан выгодными условиями и всегда требуют срочной оплаты. Другая похожая схема обмана — «специальные предложения» в мессенджерах и социальных сетях, создающие у жертвы иллюзию закрытого сообщества.
Читайте также: