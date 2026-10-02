«Не просто травля в интернете»: Психолог объяснил, почему кибербуллинг опаснее, чем кажется

02 октября 2026, 17:45

Психолог Дудин: кибербуллинг отличается от онлайн-травли анонимностью

Фото: IStock/Marina Demidiuk

Кибербуллинг давно перестал быть подростковой проблемой. С ним сталкиваются и взрослые, а последствия могут быть куда серьёзнее, чем принято думать. Как распознать травлю в цифровой среде? Чем она отличается от обычной и почему жертва зачастую боится поделиться с близкими?





Старший психолог ОМОН «Меч» Главного управления Росгвардии по Москве, старший лейтенант полиции Артём Дудин в беседе с «Радио 1» заявил, что кибербуллинг — это не просто грубость в переписке.





«Это повторяющееся намеренное, агрессивное поведение с использованием цифровых средств, в сети Интернет в том числе. И у кибербуллинга имеются три обязательных признака: намеренность, повторяемость и так называемый дисбаланс сил, когда численный или статусный перевес на стороне того, кто является агрессором», — сказал он.

«Агрессор не виден, ответственность субъективно снижается. Также травля может происходить в режиме 24/7. Дом перестаёт быть безопасной зоной, потому что это всё переносится в интернет-среду. Мгновенное тиражирование, то есть аудитория не ограничена какой-то группой или классом. Это вся страна, можно так сказать, все пользователи интернета. Дальше перманентность: написали пост — сделали скриншот. И он живёт дольше конфликта. Если в обычной среде один раз пошутили, все забыли, то пост, фотография, скриншоты остаются практически навсегда. И нет обратной связи. То есть реакция жертвы не видна, и эмпатия таким образом отключается», — объяснил он.

«Столкнуться с кибербуллингом могут многие. В России, по статистике, под прицелом в том числе лица старше восемнадцати лет. Главное — вовремя приходить на помощь, потому что стратегия "жертва сама попросит" — не работает. Причина — в страхе перед реакцией близких. Жертва боится осуждения, непонимания, поэтому замыкается и старается самостоятельно пережить этот стресс», — объяснил старший психолог.