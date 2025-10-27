Интимные видео, хищение двух миллиардов, ОПГ и теща-уборщица: грязные тайны экс-главы Крымского района в эфире шоу «Малахов»

27 октября 2025, 15:39

Сергей Лесь (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Бывший глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь обвиняется в присвоении более двух миллиардов рублей. По информации следствия, на протяжении многих лет он создавал в районе коррупционную систему, позволявшую выводить из бюджета огромные средства. Его жертвами, как утверждают правоохранители, становились самые уязвимые категории граждан: пострадавшие от стихийных бедствий, пенсионеры, многодетные семьи и даже участники СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Миллиарды экс-главы Крымского района Сергея Леся Громкое задержание Обманутые участники СВО Какой Сергей Лесь на самом деле

Миллиарды экс-главы Крымского района Сергея Леся

«О том, что похищена государственная земля на два миллиарда рублей мы рассказывали. Она была выставлена на торги. Но нас никто не слышал», — возмутилась журналистка.

Ирина Борс (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Громкое задержание

«Он всегда выходил сухим из воды. Я думаю, что сейчас цепочка раскрутится и будут задержаны те, кто его покрывал. Такие масштабы невозможно сделать одному. Он золото превратил в гвозди для железнодорожных путей. Нужно же время, чтобы его расплавить, его поездка не была спонтанной», — уверена Ирина Борс.

Обманутые участники СВО

«Однако земля граничит с участком главы района, он сделал так, чтобы мы ничего не смогли делать».

Сергей Лесь (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Какой Сергей Лесь на самом деле

«У него аппетиты позже возросли. Он почувствовал себя царем. Очень жадный и мстительный. Он может увидеть человека, говорить с ним и улыбаться, а потом зайти в кабинет и дать команду «убрать» его. В Крымском районе все под Лесем. У моей дочери он тоже забрал участок. Она многодетная мать, но его это не остановило абсолютно. Он один из участников ОПГ. Крымский район — Кущевка 2», — поделилась откровением местная жительница.

Сергей Лесь с женой Екатериной (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Они смонтировали видео, распространяли в городе, пытаясь выбить меня из колеи. Меня и мою семью. Изначально конфликт возник на фоне бизнеса. Я должен был передать ему 100 млн рублей за год работы в районе», — заявил мужчина.