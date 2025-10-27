Интимные видео, хищение двух миллиардов, ОПГ и теща-уборщица: грязные тайны экс-главы Крымского района в эфире шоу «Малахов»
Бывший глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь обвиняется в присвоении более двух миллиардов рублей. По информации следствия, на протяжении многих лет он создавал в районе коррупционную систему, позволявшую выводить из бюджета огромные средства. Его жертвами, как утверждают правоохранители, становились самые уязвимые категории граждан: пострадавшие от стихийных бедствий, пенсионеры, многодетные семьи и даже участники СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Миллиарды экс-главы Крымского района Сергея ЛесяВ народе Сергея Леся прозвали «Князем всея Крымска». Главный редактор сетевого издания «Альфа Ньюс» Ирина Борс рассказала Андрею Малахову, что уже несколько лет ведет собственное расследование о махинациях экс-главы района.
«О том, что похищена государственная земля на два миллиарда рублей мы рассказывали. Она была выставлена на торги. Но нас никто не слышал», — возмутилась журналистка.Примечательно, что еще до вступления в должность Сергей Лесь руководил компанией, которая осваивала бюджетные средства, выделенные для очищения русла реки. Той самой, которая в 2012 году затопила Крымский район. Тогда погибли почти 200 человек, 29 тысяч утратили имущество.
Громкое задержаниеЗа день до ареста Лесь дал интервью, в котором сообщил, что уходит в отпуск, но район покидать не планирует. Уже через несколько часов его задержали правоохранители при попытке выехать из Краснодарского края. При нем обнаружили 100 миллионов рублей и 12 кг золота.
«Он всегда выходил сухим из воды. Я думаю, что сейчас цепочка раскрутится и будут задержаны те, кто его покрывал. Такие масштабы невозможно сделать одному. Он золото превратил в гвозди для железнодорожных путей. Нужно же время, чтобы его расплавить, его поездка не была спонтанной», — уверена Ирина Борс.
Обманутые участники СВОВ Крымском районе планировалось строительство коттеджного поселка. 50 участков должны были перейти в собственность участников СВО. Остальные объекты планировалось реализовывать, рассказал редакторам программы местный предприниматель.
«Однако земля граничит с участком главы района, он сделал так, чтобы мы ничего не смогли делать».Ветеран боевых действий, ветеран СВО Николай Криворогов рассказал, что ему в знак благодарности от администрации подарили землю в Крымском районе. Но позже выяснилось, что участок оформлен на супругу Леся Екатерину. Еще одной пострадавшей стала Надежда Мальцева. После наводнения ее жилье признали аварийным и подлежащим сносу. На месте дома позже вырос особняк Кати Лесь.
Еще один примечательный факт из жизни семейства экс-главы. Теща Сергея Леся прежде работала уборщицей в местном ГАИ. Однако после удачного брака своей дочери стала владелицей многомиллионного состояния.
Какой Сергей Лесь на самом делеЭкс-сотрудница Леся призналась, поначалу он был другим человеком.
«У него аппетиты позже возросли. Он почувствовал себя царем. Очень жадный и мстительный. Он может увидеть человека, говорить с ним и улыбаться, а потом зайти в кабинет и дать команду «убрать» его. В Крымском районе все под Лесем. У моей дочери он тоже забрал участок. Она многодетная мать, но его это не остановило абсолютно. Он один из участников ОПГ. Крымский район — Кущевка 2», — поделилась откровением местная жительница.В эфире программы выяснилось, люди Леся угрожали людям, запугивали, отбирали участки. Бизнесмен Виталий Федеренко — еще один пострадавший от рук экс-главы района. Его шантажировали интимными видео.
«Они смонтировали видео, распространяли в городе, пытаясь выбить меня из колеи. Меня и мою семью. Изначально конфликт возник на фоне бизнеса. Я должен был передать ему 100 млн рублей за год работы в районе», — заявил мужчина.