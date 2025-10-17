Бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину отказали в УДО из-за нарушений в колонии

17 октября 2025, 11:56

Экс-мэру Нижнего Новгорода Сорокину отказали в условно-досрочном освобождении

Олег Сорокин (Фото: РИА Новости / Олег Золото)

Бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, супругу одной из самых богатых чиновниц страны Эллады Нагорной, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Mash.