Бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину отказали в УДО из-за нарушений в колонии
Бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, супругу одной из самых богатых чиновниц страны Эллады Нагорной, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Mash.
Причиной стали дисциплинарные взыскания и плохое поведение в колонии.
Сорокин был осуждён в марте 2019 года по нескольким статьям, включая получение взятки. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, штрафу в размере 460,8 млн рублей и запрету занимать государственные должности в течение двух лет после освобождения.
В 2023 году у Сорокина и его сообщников изъяли 1,5 млрд рублей. После ареста мужа Эллада Нагорная покинула Россию. Официально — ради лечения в Европе, однако некоторые источники утверждают, что она решила начать новую жизнь за границей.
