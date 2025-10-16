Силовики обыскали администрацию Калининграда
Силовики проводят обыски в городской администрации Калининграда. Об этом стало известно 16 октября.
Как пишут «Известия», причина обысков пока не раскрывается, детали уточняются.
По данным портала «Новый Калининград» со ссылкой на источники, в мероприятиях участвуют сотрудники полиции и ФСБ. Замглавы города Игорь Шлыков отказался комментировать ситуацию.
«Я вот сейчас сижу и с почтой разбираюсь, отвечаю на запросы граждан. <...> Это не мой профиль, поэтому не могу ответить [о причине обысков], — сказал чиновник.
Отмечается, что глава городской администрации Елена Дятлова в настоящее время находится в отпуске.
