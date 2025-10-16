Силовики обыскали администрацию Калининграда

16 октября 2025, 18:35

«Известия»: ФСБ и МВД обыскали администрацию Калининграда

Фото: istockphoto/blinow61

Силовики проводят обыски в городской администрации Калининграда. Об этом стало известно 16 октября.





Как пишут «Известия», причина обысков пока не раскрывается, детали уточняются.



По данным портала «Новый Калининград» со ссылкой на источники, в мероприятиях участвуют сотрудники полиции и ФСБ. Замглавы города Игорь Шлыков отказался комментировать ситуацию.





«Я вот сейчас сижу и с почтой разбираюсь, отвечаю на запросы граждан. <...> Это не мой профиль, поэтому не могу ответить [о причине обысков], — сказал чиновник.