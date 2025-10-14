Достижения.рф

Губернатор Самарской области жёстко отправил в отставку главу Кинельского района

Губернатор Федорищев с нецензурной лексикой уволил главу Кинельского района
Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Решение об увольнении было принято после визита главы региона в район. В ходе совещания, по данным СМИ, Федорищев резко высказался в адрес чиновника, употребив нецензурную лексику.

Причиной отставки губернатор назвал недостаточную вовлечённость районных властей в работу над реконструкцией социально значимых объектов — дома культуры, школы и ряда других учреждений.

