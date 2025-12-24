«Интрига до последней секунды»: основатель «РуКода» рассказал о рекордном суперфинале чемпионата по програмированию

24 декабря 2025, 12:45

Основатель «РуКода» Малеев: чемпионат в этом году установил новый рекорд

Фото: istockphoto / Tippapatt

В Долгопрудном на площадке МФТИ завершился первый суперфинал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод», собравший сильнейших участников из 44 городов России и четырёх стран.





Шестой по счёту чемпионат в этом году установил новый рекорд: его распределённый финал был признан Книгой рекордов России самым массовым соревнованием по алгоритмическому программированию. Впервые за историю проекта лучшие команды, прошедшие отбор в университетах от Калининграда до Владивостока, а также из Белоруссии, Туркменистана, Армении и Киргизии, встретились на одной площадке в суперфинале. Интрига сохранялась до последней секунды: команда-чемпион решила пять из тринадцати задач в заключительный час, а решающую задачу сдала на последней минуте соревнования — в 4 часа 59 минут.

«Такое бывает крайне редко», — отметил основатель международного чемпионата «РуКод», директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

«Быть просто частью этого профессионального сообщества и в нем с такими людьми провести время, мне кажется, это самое ценное, что можно вынести из такого мероприятия», — подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

