«Интрига до последней секунды»: основатель «РуКода» рассказал о рекордном суперфинале чемпионата по програмированию
В Долгопрудном на площадке МФТИ завершился первый суперфинал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод», собравший сильнейших участников из 44 городов России и четырёх стран.
Шестой по счёту чемпионат в этом году установил новый рекорд: его распределённый финал был признан Книгой рекордов России самым массовым соревнованием по алгоритмическому программированию. Впервые за историю проекта лучшие команды, прошедшие отбор в университетах от Калининграда до Владивостока, а также из Белоруссии, Туркменистана, Армении и Киргизии, встретились на одной площадке в суперфинале. Интрига сохранялась до последней секунды: команда-чемпион решила пять из тринадцати задач в заключительный час, а решающую задачу сдала на последней минуте соревнования — в 4 часа 59 минут.
«Такое бывает крайне редко», — отметил основатель международного чемпионата «РуКод», директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.Уровень задач растёт вместе с индустрией, и для уже титулованных участников, многие из которых являются легендами сообщества, организаторам приходится готовить по-настоящему сложные испытания. Победители получили ценные призы от партнёров, но главной наградой, по словам Алексея Малеева, стало профессиональное комьюнити.
«Быть просто частью этого профессионального сообщества и в нем с такими людьми провести время, мне кажется, это самое ценное, что можно вынести из такого мероприятия», — подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».Чемпионат, получивший название «РуКод» от слов «Россия» и «код», начинался как часть большого фестиваля, а теперь проводится при поддержке Министерства цифрового развития России и с каждым годом расширяет географию, открывая двери для талантливых программистов со всей планеты.