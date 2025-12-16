Эксперты обсудили будущее православной архитектуры в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде провели конференцию, где эксперты обсудили современную архитектуру православных храмов и тенденции развития храмового зодчества в XXI веке. Одна из секций — «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах». Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Особое внимание участники уделили тому, как храмы интегрируют в современную городскую среду. Заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков рассказал о работе с историческим наследием Соловецкого архипелага и показал, как проектировщики 1930-х годов умело вписали новые постройки в монастырскую среду, сохранив исторические модули и пропорции.
Архитектор Филипп Якубчук отметил, что храм выполняет роль «нулевого места» в городе — точки отсчета, вокруг которой формируют идентичность. На примере современного храма в московском Тушино он показал, как церковная архитектура говорит на понятном современному человеку языке, оставаясь традиционной и узнаваемой.
Участники сошлись во мнении, что Сергиев Посад, сохранивший архитектурное наследие исторического центра, играет особую роль в развитии православной архитектуры и может стать площадкой для формирования новых подходов в российских городах с религиозными доминантами.
Читайте также: