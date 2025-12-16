Эксперты обсудили будущее православной архитектуры в Сергиевом Посаде

16 декабря 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиевом Посаде провели конференцию, где эксперты обсудили современную архитектуру православных храмов и тенденции развития храмового зодчества в XXI веке. Одна из секций — «Город и монастырь: поиск гармонии между светским и духовным в исторических городах». Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.