Школьники из Часцов стали лауреатами онлайн-конкурса на иностранных языках
В Одинцовском округе подвели итоги онлайн-конкурса на иностранных языках «Единство в нас: мой взгляд на многонациональную Россию», организованного местным Учебно-методическим центром. В число лауреатов вошли восьмиклассники из посёлка Часцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята рассказали на английском языке об истории России, обычаях и традициях нашего многонационального государства и провели патриотический урок-викторину.
«В результате ученики 8-го «А» и 8-го «В» классов Часцовской средней школы стали лауреатами третьей степени», — говорится в сообщении.Конкурс проводился в рамках реализации госполитики по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на уроках иностранных языков.