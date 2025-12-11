Школьники из Часцов стали лауреатами онлайн-конкурса на иностранных языках

11 декабря 2025, 17:55

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В Одинцовском округе подвели итоги онлайн-конкурса на иностранных языках «Единство в нас: мой взгляд на многонациональную Россию», организованного местным Учебно-методическим центром. В число лауреатов вошли восьмиклассники из посёлка Часцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребята рассказали на английском языке об истории России, обычаях и традициях нашего многонационального государства и провели патриотический урок-викторину.





«В результате ученики 8-го «А» и 8-го «В» классов Часцовской средней школы стали лауреатами третьей степени», — говорится в сообщении.