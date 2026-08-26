«Капля йода прямо на кухне»: Россиянам рассказали, как проверить творог на натуральность в домашних условиях

26 августа 2026, 17:23

Диетолог Павлюк: проверить творог на натуральность можно с помощью йода

Фото: iStock/Arx0nt

Проверка качества молочной продукции вскрыла нарушение, которое может поставить под угрозу здоровье потребителей. В одной из партий обнаружена микробная трансглутаминаза — фермент, не входящий в перечень разрешённых пищевых добавок в странах ЕАЭС и известный в индустрии как «мясной клей».





Эксперт по питанию, диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, на какие мелочи нужно обращать внимание прямо в магазине и дома.





«Творог должен быть белого цвета. Бывает пожелтевший, обветренный — это означает либо старость, либо неправильное хранение. Запах должен быть творожный, типичный кисломолочный. Допускается небольшой коровий запах. Это не значит, что он плохой», — сказала она.

«Смотрим обязательно на срок годности. Творог, который мы употребляем в натуральном виде, должен быть до 7—10 дней от даты изготовления. А всё, что больше двух-трёх недель, годится толь для сырников и запеканок», — объяснила Павлюк.

«В творог можно добавить йод. Он помогает определить, есть крахмал или нет. В нормальном твороге крахмала не должно быть. Если творог посинел, стал сине-фиолетовым, то он не натурален. А еще творог не должен быть горьким», — поделилась диетолог.