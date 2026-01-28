Подмосковье удерживает лидерство по производству творога в России

28 января 2026, 16:29

оригинал Фото: istockphoto / derketta

Сырники для многих — не просто блюдо, а часть привычного утреннего стола. Подмосковье является крупнейшим производителем этого продукта в стране: за 11 месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 34,5 тыс. тонн продукции, что на 2% выше показателей предыдущего года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







В настоящее время регион обеспечивает 22,4% рынка Центрального федерального округа и 7,6% от общего общероссийского объема. Ведущий вклад в достижение этих показателей вносят такие предприятия, как «Озерецкий молочный комбинат», «Братья Чебурашкины» и «Коломенское».



Продукция местных производителей широко представлена в ритейле и остается востребованной базой для приготовления популярных блюд, включая традиционные сырники.