В Московской области увеличилось производство творога
Общий объём производства творога в Подмосковье составил в 2025 году 37,8 тысячи тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Всего на Московскую область приходится 22% творога, произведённого в Центральном федеральном округе, и 7,6% от общероссийских показателей.
Кроме того, много творога производят фермерские хозяйства Московской области.«Крупнейшими производителями этой продукции в регионе является Озерецкий молочный комбинат и компания «Братья Чебурашкины» в Дмитровском округе и Можайский завод стерилизованного молока. Они выпускают как классическую продукцию разной жирности, так и различные варианты с фруктовыми добавками и без лактозы», — говорится в сообщении.